Ofrecen recompensa de $10 millones por asesinos del hermano de ‘Jeringa’

El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció una recompensa de $10 millones de pesos para quien ayude a identificar y judicializar a los a los asesinos del hermano del humorista David Alberto García Henao, mejor conocido como ‘Jeringa’.

“La vida es sagrada. Vamos a atrapar a los responsables. Sijin y Fiscalía están al frente y la Alcaldía de Medellín ofrece 10 millones para quienes nos ayuden a identificar y judicializar a quienes causaron la pérdida de esta vida. Llamar al 123”, escribió Quintero en su cuenta en Twitter.

El anuncio de la recompensa se dio luego de que el humorista denunciara en sus redes sociales y medios de comunicación que a su hermano lo asesinaron por despojarlo del vehículo con el que trabajaba.

“Si ustedes vieran a mi mamá llorando, a mi familia. No le hagan eso a la gente buena, no. Robar es un pecado, está en los mandamientos, róbense las cosas, pero no maten. No hagan eso. No, de verdad, no lo hagan más”, dijo el humorista, a punto de deshacerse en lágrimas, en una entrevista para Caracol Radio.

Además de denunciar lo ocurrido con su hermano, Jeringa le hizo un llamado a la ciudadanía para dar con el paradero de los culpables del homicidio: “Los vamos a coger y los vamos a mostrar al país, asesinos descarados”.

En otra entrevista, para Blu radio, el humorista aprovechó para solicitar a los congresistas “amarrarse los pantalones” y pedir penas más fuertes para los delincuentes.

“Aquí los derechos humanos dicen: ‘hay pobrecito’. Yo pregunto: cuando le están dando con una varilla, como le dieron a mi hermano, hasta causarle la muerte, ¿por qué no piensan en eso ellos? ¿Por qué no piensan en que le hicieran eso a un hermano de ellos a la mamá de ellos? No nos pongamos con esas estupideces de los derechos humanos para esos asesinos”, expresó Jeringa.

Pese a que el caso se registró el 11 de noviembre, cuando fue hallado el cuerpo sin vida del hermano de Jeringa en el barrio Castilla de Medellín, solo fue hasta la noche del pasado lunes festivo que el humorista utilizó las redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores, pidiendo colaboración para dar con el paradero de los presuntos asesinos.

En un video divulgado en su cuenta, de pocos segundos de duración, el humorista, interpela a su audiencia sobre las condiciones de violencia que vive el país.