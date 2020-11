Así se jugará el inicio de los octavos de final de la Copa Betplay

Deportes Quindío Vs Deportivo Cali, Envigado Vs Junior, Águilas Doradas Vs Atlético Nacional y Santa Fe Vs América son los partidos con los que se dará inicio a la fase de octavos de final de la Copa Betplay, a partido único, este miércoles 18 de noviembre. Este torneo se definirá hasta el 2021 debido a la pandemia del COVID-19.

El primer partido del día será protagonizado entre Deportivo Cali y Quindío, duelo que está programado para las 3:00 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia.

El equipo ‘azucarero’ afrontará este partido con una nómina alterna, debido a que en los próximos 13 días deberá jugar cinco partidos, entre Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana. Se espera que ante Quindío allá un alto número de jugadores canteranos en el once titular del profesor Alfredo Arias.

En otro de los partidos, el Envigado recibe al Junior de Barranquilla que arranca en esta fase como candidato al título. Envigado eliminó en la fase previa al Once Caldas tras superarlo 3-2 en el marcador global.

El equipo ‘tiburón’ no confirmó los jugadores convocados para este encuentro, pero se prevé que Luis Amaranto Perea haga uso de los jugadores que habitualmente no son titulares. El partido se jugará a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Polideportivo Sur.

El duelo regional de esta fase del campeonato será protagonizado por Águilas Doradas y Atlético Nacional. El partido que se jugará desde las 5:45 p.m. en el estadio Alberto Grisales, será tomado como una revancha para el equipo de Rionegro que quedó eliminado de las finales de la Liga pese a sumar 31 puntos y golear en la última fecha al Deportivo Cali.

Por su parte Atlético Nacional no podrá contar con Helibelton Palacios pues dio positivo en la última prueba PCR practicada al plantel. Se espera que Alejandro Restrepo, DT encargado, use una nómina alterna en miras al partido de cuartos de final en la Liga Colombiana ante América de Cali.

Sin duda el partido más atractivo en esta fase el campeonato es el que protagonizaran Independiente Santa Fe y América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El pitazo inicial será a las 8:00 p.m. y será transmitido a través de Win Sport +.

Ambos equipos son finalistas de la Liga Colombiana, objetivo principal tanto de ‘Cardenales’ como de los ‘Escarlatas’ pues es el único título por el que pelean este año. Por ende, se espera que los entrenadores alineen nóminas mixtas y sean muy reservados en su estrategia para evitar grandes desgastes en sus nóminas.

Los partidos que complementen la fase de octavos de final se jugarán el jueves 19 de noviembre. Estos son Deportivo Pereira Vs Medellín y Alianza Petrolera Vs Millonarios. El duelo entre Real San Andrés y Deportivo Pasto se postergó para el 25 de noviembre debido a la emergencia climática que afronta la isla actualmente.