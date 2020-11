Manuela Gómez habló sobre sus problemas familiares y sus adicciones

La exparticipante de “Protagonistas de nuestra tele”, Manuela Gómez, reveló a través de sus historias de Instagram, que está pasando por una fuerte crisis por culpa de las peleas que ha tenido con su madre, y señaló que se fue de Colombia a causa de un problema de adicción.

“No puedo decir ni cuántos errores uno comete siendo una persona inmadura e irresponsable, pero ahora uno empieza a cambiar, evolucionar, pero si no se olvida el pasado no se puede avanzar en la relación”, dijo Manuela en el video.

Manuela también habló sobre un problema de adicción que está atravesando. Según ella, no ha sido posible reconciliarse con su madre, a pesar de haberlo intentado varias veces, y eso la ha llevado a tener muchos obstáculos a la hora de superar su problema.

La actriz y modelo, quien ahora tienen un negocio de productos para adelgazar, afirmó que se encuentra fuera de Colombia debido a esta situación, porque la podría hacer recaer en su adicción, de la cual no dio mayores detalles.

“Sé que donde vuelva recaigo en mis cosas y no quiero eso para mi vida. Me siento angustiada, depresiva por no dejarlo de hacer”.

Manuela dijo que le tocó salir “huyendo” de Colombia para poder solucionar los problemas que tenía. Por unas historias que subió hace días, la paisa estaría en Miami.

En estas historias Manuela habló de que, posiblemente, se haría operar para retirar los biopolimeros que tiene el cuerpo, pero que lo está dudando porque a partir de la experiencia de su amiga Yina Calderón, la cual tuvo problemas en la recuperación de la cirugia debido a su falta de cuidado, le da miedo que su proceso pase por el mismo destino.

Dijo que quería reducir el tamaño de su cola, pero que como su cicatrización es “fea”, le puede quedar incluso “peor que a Yina”, concluyó.

Frente a la situación de Yina, quien también participó en Protagonistas, la también empresaria se pronunció: “Quería aclararles una situación importante. Como ustedes saben yo me retiré los implantes y hay que cuidar mucho la cicatriz, pero yo no fui juiciosa y se me abrió la incisión por estar saltando”, explicó Calderón en sus redes sociales.

El cirujano se refirió a la dificultad de la cirugía y la irresponsabilidad de la influenciadora en su cuenta oficial de Instagram. “No ha sido una paciente fácil (…) teníamos todo para tener todas las complicaciones del mundo, el trabajo que hicimos quedó muy bien hecho porque, a pesar de que ella no seguía las recomendaciones, la cirugía no se perdió”.

Ramos aseguró que él le advirtió a Calderón, desde un inicio, que esas prótesis no le convenían. También afirmó que muy pocos cirujanos se atreverían a intervenir casos como estos, porque el fracaso es muy probable ante la dificultad.

El ‘cirujano de las barbies’ aseguró sentirse “aburrido y triste” porque Yina Calderón no sigue las recomendaciones, razón por la que tuvo complicaciones tras la cirugía. Contó que duró casi 4 horas en la cirugía de reconstrucción de glúteos de Calderón, porque “tuvimos que hacer de todo”, pero que la cirugía no se dañó, solo se zafaron unos puntos.