Sector empresarial activa protocolo de emergencia para atender a damnificados por huracán Iota

–La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y su Fundación; la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), ABACO y Colombia Cuida a Colombia, activaron su protocolo de atención de desastres bajo la campaña #UnidosPodemos, para crear un corredor humanitario para atender las zonas más afectadas por la tormenta tropical.

Debido al grado de afectación que presentan por el paso de IOTA, los departamentos en los que la campaña concentrará sus ayudas son Antioquia, Chocó, Bolívar, Magdalena, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, atendiendo tres focos de población vulnerable: población en albergues comunitarios; población auto – albergada en casas de familiares, amigos y conocidos; y población en zonas rurales colindantes a las zonas de emergencia; procurando la seguridad, bienestar y calidad de vida de las comunidades involucradas y reconstrucción del territorio.

La campaña define tres mecanismos estratégicos que canalizarán todas las ayudas entregadas por parte del sector empresarial, las cuales incluyen la movilización de recursos en dinero o especie para atención alimentaria y no alimentaria; donaciones en especie y donaciones en dinero.

Para el Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, “es momento de trabajar unidos en la atención y apoyo a los damnificados de la ola invernal y el huracán IOTA. La ANDI y sus empresas activamos este protocolo de atención con el fin de contribuir a la atención de los colombianos que han sido afectados. Convocamos a todas las empresas y colombianos a unirse a esta causa”.

“Miles de familias necesitan alimentación, albergue e implementos de aseo, por eso los Bancos de Alimentos de Colombia estamos listos con centros de acopio para las donaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta y Cartagena donde se redistribuirán los productos a las zonas afectadas del país. Estamos seguros que con la ayuda de todos los colombianos vamos a mejorar las condiciones de las personas más afectadas en la emergencia», agregó Juan Carlos Buitrago Director Ejecutivo de la red de Bancos de Alimentos de Colombia- ABACO

Por su parte, para la Promotora de Colombia Cuida a Colombia, María José Rubio, señaló que “ante la crisis climática que estamos viviendo, necesitamos la unión de todos los colombianos. Por eso trabajamos en alianza para ser lo más eficientes posibles, y llegar a los territorios que más lo necesitan”.

Respecto a la movilización de recursos en dinero o especie para atención humanitaria alimentaria y no alimentaria, se han identificado las siguientes necesidades urgentes:

-Alimentos no perecederos como: agua, arroz, pasta, aceite, lenteja, frijol, garbanzo, arveja, enlatados (atún y sardina), harina de trigo, harina de maíz, frutos secos.

-Alimentos listos para consumo: productos con empaque individual, que no requieran refrigeración (como leche líquida UHT 200ml) o que no requieran preparación.

-Ropa para todos los grupos poblacionales (Solo nueva).

-Kits de aseo personal (jabón, cepillo de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales).

-Elementos de cocina comunitaria (utensilios de cocina).

-Elementos para dormir (sabanas, colchonetas, carpas).

-Elementos de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial y alcohol).

-Estibas plásticas.

-Equipos de emergencia: 8 motosierras, 100 carretillas, 200 palas, 10 cizallas de 24 pulgadas, 30 cizallas de 8 pulgadas, 400 pares de botas de caucho, 4 moto bombas con 20 metros de manguera, 2000 pares de guantes de protección de hilaza y látex para trabajo pesado, 1000 machetes, 400 martillos, 200 serruchos y 1000 linternas.

Los interesados en unirse a esta campaña a través del aporte con donaciones en especie, pueden contactarse con la alianza en:

Camilo Enciso: (+57) 321 439 4476, cenciso@andi.com.co

Ingrid Brown: (+57) 311 899 1062, logistica@abaco.org.co

Laura Bejarano: (+57) 313 245 7978, mercadeomercadeo@abaco.org.co

Finalmente, para donaciones en dinero:

Si el aporte es para ayudas no alimentarias, pueden realizarse consignaciones en la cuenta corriente No. 04867579210, Bancolombia, a nombre de Fundación ANDI, NIT 811003959-3

Si el aporte se realiza para asistencia alimentaria, se pueden realizar transacciones electrónicas en www.abaco.org.co o en las cuentas de ahorro número 04895966431, Davivienda, o Cuenta de Ahorros número 4563 0012 4504 a nombre de la Asociación Bancos de Alimentos de Colombia NIT 900326456 -1