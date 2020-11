«Twitter es como meterse a un baño público»: Gustavo Petro

En medio de los enfrentamientos entre la congresista Ángela Robledo, quien denunció agresiones políticas, el senador Gustavo Petro, aseguró, en una entrevista para La W Radio que el error está en la percepción que se le da a los comentarios que puedan surgir en una red social como Twitter.

“Twitter es como meterse a un baño público. Entonces, ahí tú puedes encontrar, en una pared, una poesía muy hermosa, y también te puedes encontrar cualquier cantidad de sandeces, groserías, de todo. Tú no puedes confundir lo que pasa en las paredes de un baño público, con lo que pasa en un partido político”, recalcó el ex candidato presidencial que aseguró que no tenía “mayores quejas de ella”.

Según Petro, las declaraciones de Robledo en donde alegaba que estaba siendo víctima de matoneo son consecuencia de malas interpretaciones de las senadora respecto a comentarios que no venían por medio de simpatizantes de su partido, los petristas, sino que provenían de otro tipo de personas.

Ángela Robledo dio una entrevista a Revista Semana en donde aseguró que estaba considerando irse del partido Colombia Humana. Allí recordó el primer conflicto que se generó entre ella, Petro y el partido político, que tuvo que ver con el apoyo por parte de la Colombia Humana hacia la candidatura por la alcaldía de Hollman Morris quien, para esos días, fue denunciado por violencia intrafamiliar por parte de su esposa.

. No soy la jueza de Hollman, pero no podía estar ahí porque en la campaña de la Colombia Humana el primer precepto era cero tolerancia a la violencia contra la mujer. Y ahí se produjo un distanciamiento”, le explicó a la revista, Robledo, quien aseguró que a partir de allí empezó el matoneo hacia ella a través de redes sociales.

En ese mismo diálogo con el medio, Ángela explicó que lo único que exigía era respeto y que estaba segura de que el matoneo del que ha estado siendo víctima durante los últimos meses es algo ajeno al partido Colombia Humana y a su líder, Gustavo Petro, “ha habido un acoso muy fuerte. En la Ley 1257 se habla de violencia política y una de esas es la estigmatización a quienes estamos en el mundo de la política. Eso viene más de las redes sociales, y estoy segura de que Petro no está detrás de eso. No sé quiénes estarán detrás y me tocará interponer denuncias en la Fiscalía. Son huestes radicales y la Colombia Humana no es eso”.

A pesar de que, según ella, Petro no tiene nada que ver con la ‘violencia política’ que hoy vive, recordó que otra de las razones del distanciamiento con Gustavo Petro y su partido tuvo que ver con el rechazo de ella ante convertirse en la nueva alcaldesa de Bogotá, “él (Petro) quedó políticamente muy dolido porque no concurrí a la campaña por la Alcaldía. Él decía que yo hubiera ganado. Yo no estaba tan segura”.

Concluyó diciendo que, además de que ella consideraba fuertemente alejarse totalmente de este movimiento político, tampoco sentía que su presencia fuera deseada por ello, “no me han llamado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me llaman? Seguramente sintieron que yo ya no hacía parte de la Colombia Humana (…) Siento que no tengo espacio ahí. Y no quiero aparecer como víctima. Soy una mujer aguerrida que peleo por mis propuestas y he logrado colectivamente lo que tengo”, concluyó en su diálogo con la revista.