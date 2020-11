Familia Uribe Vélez indignada con negación de las Farc sobre asesinato del papá del expresidente

Álvaro Uribe, su hermano Santiago y demás familiares se declararon ‘indignados’ luego que los excabecillas de la extinta guerrilla de las FARC no reconocieran su responsabilidad en el asesinato de Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente.

Luego que el senador de las FARC, Julián Gallo, alias ‘Carlos Lozada’, dijo que su partido político no reconocería el asesinato de Alberto Uribe, los miembros de la familia Uribe Vélez aseguraron que lo dicho por el exguerrillero es falso.

Hace unas semanas, el exjefe de las FARC aseguró que la fuerza pública y el exsenador Uribe Vélez tenían que evidenciar, mediante material probatorio, la culpabilidad de las FARC en ese asesinato. ”Si no fuimos nosotros, no tenemos que cargar con una responsabilidad que no nos corresponde”, dijo Lozada en diálogo con la emisora La W.

Frente a las declaraciones de Gallo, los integrantes de la familia Uribe, aseguraron que hay testigos que ratifican la culpabilidad de los exguerilleros en el asesinato del padre del expresidente Uribe.

Los allegados a la familia Uribe Vélez señalaron en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo que Santiago Uribe y su hermana, el piloto del helicóptero y la maestra de la escuela que funcionaba en Guacharacas, testigos del crimen, son piezas clave para encontrar la verdad sobre los responsables de la muerte de Uribe Sierra, los cuales, aseguran, fueron integrantes de las FARC.

Pese a dichos señalamientos, los exguerrilleros se mantienen firmes en su posición de no haber cometido el asesinato del papá de Álvaro Uribe Vélez.

De hecho, el también excabecilla de las Farc,Pablo Catatumbo, aseguró en entrevista con El espectador que “nosotros no teníamos guerrilla por ahí”.

“La hermana de Uribe contó que él llegó en un helicóptero, se escondió y empezó a dar bala. Si vamos a secuestrar a un tipo que llegó en un helicóptero, no le mandamos dos guerrilleros, ni bobos que fuéramos”, aseveró Catatumbo.

Carlos Lozada cuestionó enfáticamente la actuación de las autoridades colombianas en este caso y dice que “sería muy importante conocer en qué va esa investigación en la Fiscalía, porque en este país ha sido costumbre atribuir a las Farc-EP la responsabilidad hasta de los desastres naturales”.

El senador Lozada, quien en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por las confesiones de su partido en diversos magnicidios de envergadura nacional, dijo que duda de las pruebas que la familia de Uribe tiene que los acusan de la muerte de Alberto Uribe.

“A lo largo de su vida, Álvaro Uribe Vélez ha atribuido a las FARC la muerte de su padre. Hasta el momento no conocemos qué pruebas pueda tener él para asegurar eso y por eso sería muy importante conocer el estado de esa investigación, qué se sabe de los posibles responsables, qué pruebas tienen”, cuestionó Carlos Lozada en entrevista con La Nueva Prensa.

Y es que dentro de la indagatoria que el expresidente Uribe rindió ante la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2019, mencionó y aseguró una vez más que el grupo FARC fueron los responsables de la muerte de su progenitor.

Sobre el asesinato del padre del expresidente Uribe se sabe que al menos 12 hombres con presuntos distintivos de la extinta guerrilla FARC, arribaron a la finca Guacharacas el 14 de julio de 1983 y le dieron dos tiros que acabaron con su vida. El hermano de Álvaro, Santiago Uribe también le dispararon y por poco acaban con su vida.