Con nuevas modalidades de recolección de información se reactivan las encuestas del Sisbén

Vuelven las encuestas para actualizar la información del Sisbén IV, luego de ser aplazadas a causa de la pandemia. La nueva modalidad de recolección de información, promoverá el fin de las inconsistencias en los datos de los hogares colombianos.

Esta actualización permitirá actualizar la información de la población para acceder a los programas sociales que brinda el Estado a los sectores más vulnerables del país.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), esta última etapa incluye a 609 municipios, entre ellos, a ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Tunja, capitales en las que se espera la aplicación de 8 millones de encuestas.

“La información ya no se recolecta en lápiz y papel, los encuestadores llevan consigo unos dispositivos móviles de captura, de esa forma estamos garantizando mayor calidad de la información”, expresó Laura Pabón, directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación.

Los colombianos que más lo necesitan serán los principales beneficiados, pues según el Departamento Nacional de Planeación, las ayudas sociales del Gobierno se procesan con esta información.

“Lo que buscamos en conjunto con las administraciones locales, es entregarle al país un instrumento de focalización renovado, un Sisbén nuevo que caracteriza de una mejor manera a los hogares”, comentó Germán Briceño, subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida DNP.

Con algo importante, y es que cada hogar conozca lo que significa esta gran base de datos nacional. A través de preguntas sobre temas de vivienda, niñez, salud, educación e ingresos, los programas sociales contarán con información actualizada para definir sus beneficiarios.

“El Sisbén no es un programa social, no es régimen subsidiado de salud, no es Colombia Mayor, no es Familias en Acción, es un sistema de información para la focalización”, añadió Pabón.

El DNP dirige los lineamientos de la operación del Sisbén y de acuerdo con la entidad, hasta el momento 1062 municipios han logrado terminar los procesos de recolección de información. Las personas que no hayan sido encuestadas pueden solicitarlo acercándose a las oficinas del Sisbén de sus municipios.