Pablo Beltrán asegura que Biden puede ser un «buen vecino» para descongelar los diálogo de paz

La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos puede facilitar un eventual reinicio de las negociaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Iván Duque, dijo el viernes un líder del grupo rebelde en La Habana.

El ELN, la mayor guerrilla activa de Colombia, y el Gobierno de Duque mantienen congeladas las conversaciones para buscar una paz negociada en el país sudamericano que ponga fin a una histórica confrontación que ha dejado más de 260.000 muertos y millones de desplazados.

“Biden quiere respeto para Estados Unidos, nosotros queremos un buen vecino (Estados Unidos) que nos respete”, dijo Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN para los diálogos de paz que permanece en La Habana a la espera de una posible reapertura de las conversaciones.

En mayo de 2018 y durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, La Habana reemplazó a Ecuador como sede de las negociaciones que tienen como antecedente el acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Espero que sí”, dijo directamente Beltrán a una pregunta sobre si considera que Biden podría hallar nuevas fórmulas para el reinicio de los diálogos.

Beltrán, de 66 años, criticó al expresidente colombiano Álvaro Uribe al argumentar que “su posición más cerril contra la paz viene en declive (y) el gran soporte de él era Trump y Trump se fue”.

Duque se ha negado a iniciar negociaciones con el ELN y exige al grupo rebelde, que cuenta con unos 2.000 combatientes, suspender los secuestros, el reclutamiento de menores, la siembra de minas antipersonales, la liberación de los secuestrados y el fin a los ataques contra la infraestructura.

El ELN, fundado en 1964 y considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ha rechazado las exigencias del Gobierno y se niega a cumplirlas.

Duque canceló una posible negociación con el ELN tras un ataque con un carro bomba en una academia policial en Bogotá, en enero de 2019, que dejó 22 cadetes muertos.

Sin embargo, el ELN considera que las conversaciones con Duque pueden retomarse. “Pienso que no está cerrada porque siempre un aporte a la paz, abrir un trecho de camino, va a ser lo mejor para Colombia y no creo que en Colombia haya un político que no quiera hacer eso. No creo que Duque sea la excepción”, afirmó Beltrán.

“Cada Gobierno busca hacer una marca en el tema de la paz(…) y veo posibilidad de retomar las conversaciones antes de que termine 2021”, señaló pausadamente el comandante rebelde. Reuters