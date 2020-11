Por: Diego Calle Pérez.

Próximo a terminarse el año atípico 2020, el debate académico sigue aportando nuevas propuestas, nuevos proyectos y nuevas maneras de fortalecer la educación colombiana de primaria y universitaria. Desde Marzo y en picada se han venido cuestionando estilos, modelos y ejemplos para modificar el estándar educativo colombiano. Opinan los mismos de siempre y las universidades se quedan relegadas ante tanto disparate que escriben y hablan los que se consideran expertos del tema.

Entre los destacados Julián de Zubiria Samper y Francisco Cajiao, el primero director del Instituto Alberto Merani y del segundo rector de la Fundación Universitaria Cafam, hay diálogos interesantes que merecen resaltar la labor titánica de estos pensadores de la educación. Escribo Titánica porque no han naufragado en lo que han escrito, debido a que todos dos tienen de donde dar sus apreciaciones y opiniones, muchos comparten y muchos también discutimos y analizamos con el criterio que ellos las plantean. Incluso sería bueno, saber si en el Instituto Merani, pagan sueldos por encima del escalafón docente oficial, con primas de creación en ensayos e investigación.

Con respecto a los debates académicos que han generado estos dos profesionales, ambos tienen libros publicados y son columnistas habituales de periódicos de circulación nacional y sus artículos han sido editados en revistas especializadas, anotamos: 1. No es fácil hablar de una educación nacional, Colombia tiene subregiones con desigualdades y abismos grandes en lo educativo, mientras las capitales tienen planetario y herbario, otras cuentan con mariposario, otras tienen Maloka y Explora, otras no tienen ni biblioteca. 2. La presencia del estado es precaria y se atiende lo básico y no lo realmente necesario, no hay internet en veredas alejadas y tampoco los suficientes computadores y tablet para los estudiantes, las condiciones físicas, de algunos, centros educativos, no tienen pintura, ni servicios de baños.

Podríamos hacer un listado y no terminaríamos de seleccionar las peticiones. Las instituciones educativas públicas y privadas andan repensando sus procesos pedagógicos, Julián de Zubiria y Francisco Cajiao, siguen opinando y dando a conocer sus experiencias en la pandemia, que hace reinventarse nuevas maneras de abordar el debate académico.