CERO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 25 DE NOVIEMBRE, UNO DE LOS DÍAS SIN VIOLENCIA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (319)

Legislación de familia. Guia para usuarios.

CONVENCIONES Y DECLARACIONES

Hay una parte del mundo que apuesta a solucionar los problemas sociales con convenciones y declaraciones. Así como algunos quieren sanar enfermedades con placebos.

En el año 1979, las Naciones Unidas, LA ONU, aprobaron la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas continúa siendo un grave problema a nivel mundial.

La ONU, en 1993 aprobó la «Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer».

La ONU, en el año 2000 aprobó que el 25 de noviembre sea el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años para que en esta fecha eleven la conciencia pública sobre la necesidad de eliminar la violencia contra la mujer.

Entonces vemos que no faltan declaraciones, convenciones, discursos que llamen la atención para prevenir la violencia contra la mujer.

Todos los 25 de noviembre el mundo recuerda que justo esa fecha de 1960 el dictador Leonidas Trujillo de la República Dominicana, ordenó asesinar a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Las asesinó porque eran opositoras a la dictadura de Trujillo. Recordemos que en los años 50 hubo dictaduras militares en América.

En Colombia todos los días deben ser DÍAS DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Las estadísticas nos dicen que en el año 2019 asesinaron a 173 mujeres y durante este año han asesinado a 115 mujeres. Y las cifras de violaciones, lesiones, ultrajes, discriminación, muestran que a diario hay mujeres violentadas. Seguramente en este momento en el que Uds. leen esta columna hay mujeres que están siendo sujetos de violencia.

Y pensar que los victimarios son justo las personas que deben velar por la integridad de las mujeres, que deben brindarles protección para que no sufran daño.

EN COLOMBIA LEYES Y MAS LEYES

En Colombia todo se pretende solucionar con leyes y en la realidad entre más leyes más conflictos sociales.

Se le ponen nombres rimbombantes a las leyes y hasta se agrede con esos nombres. Ley Rosa Elvira Cely, Corporación Rosa Blanca, feminicidio, cadena perpetua, grupos élites para investigar, símbolos rosados, secretarías para la mujer, línea púrpura y mucho más.

POLÍTICAS EFICACES

En Colombia rige la política, la cultura de la indiferencia. Mientras no sea conmigo, el problema no es mío. No hay educación con ejemplo para enseñar a ser decentes con las mujeres.

En el hogar los actores de la violencia son muchos. El compañero, la amante, el amante, la que se deja embarazar para tener pensión de alimentos, el hijo mayor, la hija rebelde que grita a la mamá, la mamá que aconseja a su hija a que se embellezca para encontrar a quien pedirle dinero.

En la escuela, las mujeres que compiten en vulgaridad con sus compañeros de clase, los estudiantes que apuestan a quien logra primero tener sexo con la estudiante elegida como objetivo de violación, el profesor o profesora que ofrece en venta la nota a cambio de favores sexuales.

En la sociedad los que invitan y promueven el consumo de vicio, licor, cigarrillos, estupefacientes, el embarácese para que aborte, el gane dinero fácil, el compre una cámara y ofrezca sexo virtual, el hágase política para contratar con sobreprecios y para insultar, el cante, baile, diviértase con ruidos que llaman música y letras que arruinan la dignidad de la mujer y no falta el asesor u orientador que recomienda el aguante.

El Estado que promueve leyes, que no prepara a los destinatarios para su buena aplicación, que nombra funcionarios agresores, que prepara abogados especializado en derecho de familia, que en verdad son agresores de familia. Las personas buscan abogados que destruyan a los demandados, que compren testigos, que dejen en la ruina al demandado o demandada infeliz, que le quite los hijos.

Toda una cadena de factores que atizan la violencia contra la mujer por parte de agresores que no son necesariamente masculinos. Quienes agreden a las mujeres son hombres, mujeres y adolescentes.

SIN EDUCACIÓN Y CON INEQUIDADES

Y a todo lo anterior se debe sumar que no hay EDUCACIÓN, formación de valores, cultura de auto estima, de prevención, de generar barreras morales que impidan los actos de violencia. Las leyes sin educar a los usuarios para que logren los mejores resultados son como un electrodoméstico sin manual de instrucciones, sin expertos en el buen manejo.

DEBEMOS CAMBIAR DE PARADIGMA

Hagamos nuestra conversión para no causar daño a las mujeres, para empoderarlas para que se defiendan y prevengan todo acto de violencia y para que pidan protección real para que no sean maltratadas.

Bogotá, del 23 al 29 de noviembre de 2020

