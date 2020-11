En lo corrido de 2020 van más de 300 muertos en 76 masacres en Colombia

Según las cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz – Indepaz , en lo corrido de este año en Colombia han sido asesinadas 303 personas, incluídos 256 líderes sociales, en 76 masacres.

“Estamos recobrando niveles que no se veían desde hace más de 10 años, porque se habían disminuido muchísimo; tuvimos el nivel más bajo de masacres en el año 2016 y, desde el año 2016 para acá, ha venido creciendo” explicó Camilo González, director de Indepaz, en la W Radio.

Según las cifras otorgadas por la institución, la situación ha venido en una línea ascendente y constante, al punto que septiembre se convirtió en el mes más crítico, pues se reportaron 16 muertes violentas.

Para González, las cifras demuestran que las estrategias implementadas por el Gobierno nacional no están ayudando a resolver la situación. “Escuchamos muchos anuncios después de que ocurren los hechos, llega el ministro, el Consejo de Seguridad, anuncian recompensas… pero no hay prevención, no se atienden las alertas tempranas, y sobre todo no hay planes estructurales en territorios que han sido afectados, históricamente por conflictos violentos. Falta una actividad preventiva”.

Las masacres, según explicó González, se deben a la disputa entre grupos armados al margen de la ley. En Antioquia, por ejemplo, en donde fueron asesinados siete personas que adelantaban acciones dedicadas al café, hay una alta expectativa por la inversión que espera hacer una empresa australiana para explotar oro allí, situación que ha generado tensiones.

“No es la situación anterior de presencia de insurgencia y paramilitares, ahora son mafias criminales asociadas a diferentes formas delincuenciales”, explicó el director González que hizo un paralelo de esto con la masacre en el Cauca, en donde él le atribuye la violencia a bandas dedicadas al narcotráfico y a sus disputas por apropiarse del mercado de tráfico de cocaína.

“No hay permanencia en una política de territorio, una política más estructural, más de largo aliento. Es que esa situación se repite. Son 100 municipios donde está la situación más crítica, y ya se sabe, es decir, se sabe cuáles son las regiones más afectadas. Se sabe que ahí hay combinaciones de intereses económicos alrededor de negocios legales e ilegales de oro, de coca, de madera, de tierras, de hidrocarburos”, reiteró González en una entrevista para el periódico El Tiempo.

Ante las más recientes masacres, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, este lunes expresó sus condolencias de parte del Gobierno y ofreció recompensas de $200 millones en Antioquía, y $50 millones en Cauca para quien dé información de los responsables.