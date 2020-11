Hallan «extraño» monolito metálico brillante en medio del desierto de Utah, EE.UU

–Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Utah (EE.UU.) han encontrado un misterioso monolito metálico brillante en medio del desierto, mientras ayudaban a oficiales de la División de Recursos de Vida Silvestre el miércoles con el conteo de borregos cimarrones en una zona remota de la región.

El descubrimiento se llevó a cabo desde el aire, cuando los trabajadores estatales estaban a bordo de un helicóptero y divisaron algo extraño. Tras una inspección más cercana, los funcionarios se dieron cuenta de que era un monolito de metal que se había instalado en un área aislada entre las rojizas rocas.

«Uno de los biólogos es quien lo vio y simplemente volamos directamente sobre él […] Él estaba como, ‘¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!’ Y yo estaba como: ‘¿qué?’ Entonces, él dijo: ‘Hay una cosa allá atrás, ¡tenemos que ir a verla!'», comentó el piloto Bret Hutchings a medios locales.

Posteriormente, las autoridades publicaron fotografías y videos de su personal maravillado con el objeto, cuyas dimensiones se estiman entre 3 y 3,6 metros de altura.

Por medio de un comunicado, el Departamento mencionó que no se revelará la ubicación del monolito porque se encuentra en un área «muy remota» y temen que las personas puedan requerir rescate si intentan llegar al sitio por su cuenta.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah

