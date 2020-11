Propuesta de diseño conceptual para la carrera séptima: No será una troncal de Transmilenio, afirma alcaldesa

–Apenas transcurrieron unas horas de presentarse la propuesta de diseño conceptual para la carrera séptima, cuando se desató la polémica.

Las críticas se originaron en el Concejo de la capital.

«La alcaldesa anunció proyecto para la Séptima que hace un Transmilenio con otro nombre de la 100 a la 200 y modifica el proyecto entre la 24 hasta la 100 haciendo un TM sin sobrepasos. Así le cambien el nombre es un corredor de transporte público con carril exclusivo para buses», trinó el concejal Carlos Fernando Galán.

«Todo el discurso en campaña contra Transmilenio para terminar proponiendo un corredor con carril exclusivo para buses, buses verdes, es cierto, pero buses al fin y al cabo», complementó.

El concejal Juan Baena: En el centro somos capaces de señalar que es mentira cuando dicen que eso no es Transmilenio por la séptima, pero también reprochamos que gritarle a Claudia López asesina y agredirla es equivocado. Los de centro asumimos posiciones.

El concejal Emel Rojas: El Cable Aéreo en el centro de Bogotá del corredor verde de la séptima, es un proyecto engañoso, no está en el plan de desarrollo, no hay plata según certificación del mismo IDU, no tiene 1 sólo estudio de demanda y lo priorizan sobre verdaderos cables como el de Rafael Uribe.

Y agregó: El anuncio del Cable Aéreo en el centro de Bogotá es una propuesta actualmente inviable. Hace unos meses el Director del IDU le certificó al Concejo que sólo habían recursos para la construcción incompleta del de San Cristobal y estudios para el de Usaquén.

#ElTiempoNosDaLaRazón hoy vemos que con otro nombre y sólo con buses duales,que lo propuse, @TransMilenio 7a sigue siendo el mismo. Cuando hagan perfilamientos van a llegar a TM7 y tengan en cuenta que necesitaremos más frecuencias con los buses eléctricos. Cuánto espacio a c/u pic.twitter.com/IuDFmPaxRm — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) November 23, 2020

David Gerardo Cote (politólogo): @ClaudiaLopez ganó alcaldía con la promesa de No hacer @TransMilenio por la séptima, esto le dio la victoria por estrecho margen @CarlosFGalan, anuncia que va hacer un corredor verde con carril exclusivo para buses es decir @TransMilenio versión demagogia verde, #Claudiamiente.

El tal #CorredorVerde de la Cra. 7 de la alcaldesa @ClaudiaLopez seguirá siendo un sistema de buses, duales y eléctricos, con carril exclusivo y estaciones abiertas. Es decir: el mismo Transmilenio pero “verde” con el modelo de la Caracas de los 90´s. #Bogotá pic.twitter.com/jQmjGmMGL2 — Rolando González (@RolandoGonGa) November 23, 2020

El concejal Andrés Forero: Al final, en contra de sus promesas de campaña, @ClaudiaLopez si hará Transmilenio por la séptima. Lo novedoso es que será de la 100 a la 200 y que los buses serán verdes. La improvisación y los bandazos de la alcaldesa no cesan.

La concejal María Clara Name, en cambio, apoyó el proyecto: Celebro que avance como una apuesta ecourbana participativa el diseño conceptual del corredor verde: contando con 50% de espacio para peatones, 25 km. de ciclo ruta, carril de buses exclusivos duales eléctricos, de la 200 a la 40, 2 cables aéreos, 16 plazoletas y arbolado.

En respuesta a las crítica, Claudia López se limitó este martes a señalar: «No vamos a hacer una troncal de Transmilenio por la Séptima».

«No queda ni rastro de una troncal de Transmilenio como la de la Caracas en la séptima. A quienes querían eso los derrotamos limpiamente en las urnas», sostiene.

Pero, cuál es la propuesta de la alcaldesa?.

– 24 kms de Cicloinfraestructura

– 16 plazas alamedas iluminadas

– Estaciones abiertas, árboles nativos, carriles exclusivos para transporte dual eléctrico

– Dos cables: en Usaquén y el Centro Histórico

– 50% del espacio para peatones

No queda ni rastro de una troncal de Transmilenio como la de la Caracas en la séptima. A quienes querían eso los derrotamos limpiamente en las urnas. Nuestro Corredor Verde Séptima es imparable! Su contratación empieza este año y su construcción en 2022. #LaSeptimaDeTodos pic.twitter.com/C2R5dCJJO4 — Claudia López ? (@ClaudiaLopez) November 23, 2020

“Bienvenidos a uno de los días, posiblemente, más importantes de nuestra ciudad en este período. El día en el que pasamos de la co-creación a hacer de nuestro sueño del corredor verde séptima una realidad. Hoy lo más relevante es que logramos condensar en esta propuesta de diseño conceptual los lineamientos que nos dieron los más de 50.000 ciudadanos en la primera fase de participación», sostuvo la mandataria Distrital al exponer su iniciativa.

«Aplicamos criterios analíticos y de realidad, y tenemos la propuesta de un Corredor Verde flexible que se acomoda a la realidad y el entorno de cada tramo de la séptima con un sistema de transporte público masivo eléctrico, alamedas peatonales y mucha arborización”, explicó la Alcaldesa.

La Administración Distrital, con el apoyo de Gehl Architects y el Banco Interamericano de Desarrollo, incorporó en la alternativa presentada los criterios de movilidad sostenible, sentido de lugar y conexión ambiental. De acuerdo con el análisis realizado, el diseño conceptual que se propone da a los peatones el 50% del espacio, no sólo con andenes amplios, sino con 16 nuevas plazas y alamedas a lo largo del corredor, que cumplen con las normativas de andenes, espacio público y accesibilidad universal, y serán además lugares para disfrutar la estadía en la séptima y no sólo de pasar por allí.

Además, las bicicletas tendrán un 6% de la vía; el transporte público tendrá el 29% del espacio con carriles exclusivos y no preferenciales, y el restante 15% es para los carros particulares; en contraste con el corredor actual que contempla el 50% del espacio para los carros y tiene muy mala infraestructura peatonal y de movilidad limpia.

Dentro de las características del diseño presentado se destaca la ciclo-infraestructura de 24 kilómetros a lo largo de todo el corredor, las estaciones abiertas, la siembra de árboles nativos, carriles exclusivos para el transporte público eléctrico, el sistema de plazas-alamedas públicas, drenajes sostenibles, jardines verticales, iluminación, zonas y corredores verdes transversales conectando el corredor con los cerros orientales, los parques y vías bajantes, así como un cable que conecte el Centro Internacional con Monserrate, los barrios altos de la localidad de Santa Fe y la primera línea del Metro de Bogotá.

El Corredor Verde Séptima no sólo intervendrá la vía desde la calle 26 hasta la calle 200 sino que además ya tiene los recursos previstos para integrar en el diseño y la funcionalidad de conexión verde del corredor, su conexión ambiental y de movilidad sostenible en los cruces con las calles 45, 53B, 72, 73B, 79, 85, 92, 94, canal molinos, y calle 116.

Según lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, la propuesta de un sistema de transporte público masivo cero emisiones permitirán conectar la carrera séptima con los proyectos de movilidad del borde oriental como: la extensión de la Primera Línea del Metro, el Regiotram del Norte, el Cable Aéreo de Usaquén y de la Avenida 68. Teniendo en cuenta que esta vía es distinta en su trazado y en sus características, se presentan tres diseños conceptuales para tres séptimas:

• Séptima Centro (Calle 1 hasta la Calle 40):

Representa el patrimonio histórico de Bogotá y Colombia. Tiene un alto flujo peatonal y vocación de permanencia, se realizan en su mayoría viajes cortos y a pie. En esta zona se concentra comercio, instituciones e hitos arquitectónicos.

En el centro la mayoría de los ciudadanos se mueve a píe. En este tramo queremos atender esa vocación y privilegiar el entorno peatonal, la integración ambiental y generar espacios para el comercio informal, mercados itinerantes y museos al aire libre que cambiarán la manera de vivir y disfrutar nuestro patrimonio.

Además, se propone un cable que conecte el Centro Internacional con Monserrate, los barrios altos de Santa Fe, Las Cruces y la Primera Línea del Metro.



Propuesta en el Parque Nacional



————————————————————————————————

• Séptima Chapinero (Calle 40 hasta la Calle 100):

Es el centro financiero de Bogotá. Concentra sitios de encuentro turístico y ciudadano y presenta una mezcla de viajes cortos y largos. Esta zona concentra comercio, servicios, restaurantes y vivienda.

En Chapinero los ciudadanos se mueven a píe, en bicicleta, en buses del SITP o vehículos particulares para disfrutar de la gastronomía, bares, parques, cafés y museos que se encuentran en este punto de la ciudad.

En este tramo la propuesta busca impulsar la articulación de diferentes modos de transporte como: las bicicletas, las franjas peatonales, los vehículos particulares y el transporte público con cero emisiones; de esta manera se atendería los viajes cortos y largos.

• Séptima Usaquén (Calle 100 hasta la Calle 200):

Es receptor y generador de viajes, presenta mala conectividad, se realizan viajes largos y no tiene transporte masivo exclusivo. Esta zona tiene alta concentración de residencias y patrimonio ambiental desaprovechado. Con este proyecto se beneficiarán cerca de tres millones de personas, principalmente a los habitantes de las localidades de Chapinero, Santa fe y Usaquén.

En Usaquén las personas recorren distancias largas por eso existe un alto flujo vehicular pero el transporte público es escaso y no conecta a los ciudadanos con otras alternativas de movilidad ni con la región.

En este tramo se busca fortalecer el transporte público con energía limpias que contribuirán a mejorar la calidad del aire y a proteger el medio ambiente. En el corredor habrá espacio para vehículos particulares y ciclorruta. Se crearán nuevos espacios como: gimnasios al aire libre, ejes gastronómicos, franjas peatonales con más árboles para que la gente pueda permanecer en el corredor.

El costo total del proyecto es de 2 billones de pesos y los recursos para ejecutarlo están garantizados. A partir de hoy (23 de noviembre) se abren nuevamente las posibilidades de participación. Una nueva etapa de discusión y aportes para revisar y evaluar este diseño conceptual. Se abrirán espacios de discusión y análisis para llegar a consensos que le permitan a la Administración contratar el diseño final del Corredor Verde de la Carrera Séptima en diciembre.

Para que los ciudadanos puedan participar, los diseños están al alcance de todos en la página web www.septimaverde.gov.co, para su observación y análisis. En el mismo portal, las personas interesadas podrán conocer puntualmente los nuevos espacios de participación abiertos para esta fase. Luego de esta segunda fase de discusión pública y de que sea presentado el diseño final, se solicitará al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) la apertura de los procesos de licitación para contratar los estudios y diseños de lo que será el primer Corredor Verde de nuestra ciudad.