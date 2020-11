Gobierno reitera llamado a que victimarios reconozcan su responsabilidad en casos de violencia sexual y reclutamiento de mujeres

Este miércoles, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Presidente Iván Duque Márquez reiteró su llamado a que los victimarios reconozcan su responsabilidad en los casos de violencia sexual y reclutamiento forzado de mujeres y afirmó que esas personas deben tener la gallardía de mirarlas a la cara y pedirles perdón.

“Ellas son las mujeres violadas, reclutadas, maltratadas, humilladas, y lo único que han recibido hasta ahora han sido sonrisas hipócritas, mensajes de que tal vez, que si acaso, que no era así, que no era contra su voluntad. Y decir esto no es ser enemigo de la paz, decir esto es invitar a la paz en la que esa verdad se sepa y que los victimarios y máximos responsables de esos delitos tengan la gallardía de mirar a sus víctimas y pedir perdón”, enfatizó el Mandatario.

En ese orden de ideas, aseveró que los responsables también deben “decirle a todo un país que ellos lo ordenaron y lo convirtieron en práctica”.

Al hacer una reflexión sobre la justicia transicional, el Jefe de Estado aseguró que se requiere efectividad, que haya verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Yo quiero que en esta reflexión nosotros hagamos un llamado para que los máximos responsables, a que los victimarios digan la verdad. Los testimonios de las mujeres de Rosa Blanca, mujeres que fueron reclutadas vilmente, que fueron abusadas vilmente, que fueron convertidas en instrumentos sexuales y que fueron presionadas a prácticas abortivas; que digan esa verdad los máximos responsables”, aseguró el Presidente Duque.

En ese sentido, condenó el hecho de que estas mujeres tengan que estar sometidas día tras día al reclamo de esa verdad a gritos.

Cultura de respeto a las mujeres desde casa

De otra parte, el Jefe de Estado hizo un llamado a la necesidad de trabajar desde los hogares y desde la niñez en una cultura contra el machismo y de respeto a las mujeres.

“Yo pienso en cuántas mujeres diariamente son víctimas de todo tipo de abusos, en que podamos cambiar con el rechazo al machismo y el rechazo al machismo empieza por la calidad de hombres que estamos formando”, subrayó.

Finalmente, el Mandatario recalcó que el “principio de formar a un ser humano está en el rechazo claro y contundente a cualquier forma de violencia”.

Durante el acto también participaron la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo; la representante de la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero; y la periodista Jineth Bedoya, activista por los derechos de las mujeres, entre otras.