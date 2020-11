Ciudadanía evitó el rapto de una niña de 2 años en Villavicencio

Gracias a la intervención de los vecinos del barrio El Nogal de Villavicencio, se logró frustrar el rapto de una niña de dos años de edad, quien fue arrebatada de los brazos de su madrew por una pareja que se movilizaba en una motocicleta.

El hecho se presentó en la tarde del pasado martes 24 de noviembre, cuando los dos delincuentes ingresaron al local comercial donde trabaja la madre de la menor y le arrebató a la niña, pero la progenitora tomó a su hija por el brazo y gritó pidiendo ayuda.

El llamado de auxilio alertó a los vecinos del sector quienes actuaron con prontitud para evitar el secuestro, lo que dio inicio a una persecución que quedó registrada en las cámaras del barrio y en la que se obversa a los vecinos que intervinieron para tratar de detener la huida de los delincuentes.

La comunidad frustró lo que al parecer sería un intento de hurto de una menor en V/cio. No es posible que sucedan este tipo de actos. He dado instrucciones precisas a la Policía para capturar lo antes posible a estos delincuentes. Le haré seguimiento al caso y les estaré contando pic.twitter.com/UQygyI1uFH — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) November 25, 2020

De acuerdo con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, este no es el primer delito frustrado en el barrio El Nogal, pues los vecinos de ese sector han ayudado a evitar el actuar criminal de diferentes personas desde tiempo atrás.

Así las cosas, instalarán un domo de sistema de cámaras de video para ayudar a registrar posibles intentos de rapto o robos en el futuro. “Hay eficacia cuando la ciudadanía está alerta, ahí quedó en evidencia. No se pongan en riesgo, pero no sean indolentes”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Un ciudadano del barrio que prefirió no revelar su identidad fue entrevistado por Noticias Caracol y relató cómo fue su reacción tras la alerta y los momentos de pánico que vivió la comunidad en el intento de rapto: «Un habitante del sector me prestó un bate, salí corriendo. Cuando lo vi que se iba decidí tirarle el bate, pero no le pegué».

Por su parte, el coronel Luis Quintero, comandante de la Policía de Villavicencio, reconoció el gesto de ayuda de la comunidad para con la mujer y la valentía que tuvo ella para no dejarse amedrentar por su victimario. “Esta comunidad colaboró para frustrar, se están uniendo para combatir a los criminales, que operan sin Dios ni ley. Estamos investigando”, expresó Quintero.

Por fortuna en el forcejeo y gritos de la madre, los delincuentes no lograron cumplir su cometido. Con el material audiovisual las autoridades iniciarán una investigación que permita dar con el paradero de los responsables, pues llamó la atención que este caso no tiene precedentes en Villavicencio y pudo convertirse en un caso de extorsión y amenazas en caso de haber raptado a la menor. Así mismo, la alerta de la comunidad advierte que no hay que descuidarse en ningún momento, pues estos delincuentes al parecer ya tendrían planeado su delito y podrían tener identificada a la madre, el lugar donde trabaja y donde vive.

Las imágenes dan cuenta de cuando los vecinos del sector corren para golpear y bajar de la motocicleta a la pareja que iba en la moto, mientras que una camioneta detrás acompaña la seguidilla en la calle del barrio. Luego de ocurrido el hecho, funcionarios de la Gobernación de Meta visitaron a la familia y pudieron constatar que tanto la menor como su madre están estables y no les ocurrió daño alguno más allá del susto, tras el intento de rapto.