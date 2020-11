Niños periodistas del Chocó entrevistaron al presidente Duque; lo pusieron hablar del Covid, escuelas, vías y su vida familiar

–Un grupo de niños «periodistas» del noticiero ‘Lo que hoy es ayer’, de la Institución Educativa Integrado Carrasquilla Industrial, de la ciudad de Quibdó, la capital del Chocó, entrevistaron este jueves al presidente Iván Duque, quien, en el inicio les hizo un reconocimiento por su ejercicio del periodismo desde tan corta edad.

“Vengo listo para que ustedes me pregunten de todo lo que quieran”, les dijo el mandatario para comenzar el diálogo en un enlace desde la Casa.

Los entrevistadores fueron Loren Dayana, Alia, Yelimarnin, Slobodan y Gissell, estudiantes de la Institución Educativa Integrado Carrasquilla Industrial de Quibdó, quienes le preguntaron al jefe del Estado sobre la pandemia, el departamento, vías, escuelas y también sobre su vida en familia y los juegos con sus tres hijos.

“Buenos días, bienvenido Señor Presidente. Mi nombre es Alia Mena Mena, de su noticiero ‘Lo que hoy es ayer’. Gracias por concedernos esta entrevista”, dijo la pequeña desde el estudio del noticiero en el colegio, y le hizo la primera pregunta al Mandatario.

–“Señor Presidente para ¿cuándo tiene programado en nuestro país iniciar el proceso de vacunación para frenar más contagios del Covid-19?”, preguntó Alia.

“Muchas gracias por esa pregunta y te agradezco que me la hagas, porque nosotros, prácticamente, llevamos trabajando desde el comienzo de la pandemia en una estrategia para cuando tengamos una vacuna”, respondió el Mandatario, quien luego explicó que Colombia está integrado con más de 170 países en la estrategia Covax para comprar vacunas de manera masiva.

“Y también venimos haciendo conversaciones bilaterales, es decir, Colombia con empresas que están desarrollando muchos de estos proyectos. ¿Cuál es mi expectativa? Que nosotros podamos garantizar en el 2021, en el primer semestre, el acceso a cualquiera de los dos mecanismos”, agregó.

-“Señor Presidente a usted le gusta el Chocó”, preguntó otro de los niños, a lo cual el Jefe de Estado respondió: “Me encanta el Chocó”, y narró una experiencia de niño cuando visitó esta hermosa región del país en compañía de su papá, Iván Duque Escobar, en particular sobre un recorrido por el río Atrato.

“Tuve con él la oportunidad de visitar el Chocó, de visitar a muchas comunidades. Y después cuando fui creciendo pude ir a uno de mis lugares favoritos en Colombia que es Bahía Solano. Quiero muchísimo al departamento y no solo lo expreso, sino que ahora, con toda la agenda que estamos sacando adelante para la reactivación, vamos a impulsar proyectos importantes no solo para conectar al Chocó con Antioquia y Risaralda, sino también estamos haciendo proyectos para fortalecer nuestra oferta laboral”, comentó el Jefe de Estado.

El mejoramiento de la infraestructura escolar también hizo parte de la entrevista. Otro de los niños le preguntó al Jefe de Estado qué podía hacer por su escuela.

“Podemos hacer muchas cosas. En primer lugar quiero tener el gusto de visitar tu escuela”, dijo el Mandatario.

Posteriormente, habló de un plan de mejoramiento de centros educativos: “Me gusta que tengan buenas aulas, que ustedes tengan acceso a tecnología. Por eso vamos a poner conectividad en toda las escuelas del Chocó. Nuestra meta es tenerlas todas con cobertura cuando esté terminando nuestro Gobierno, y que ustedes tengan acceso a buenos materiales, a laboratorios, a lugares para la práctica del deporte y para las expresiones culturales”, indicó.

Otro segmento del programa informativo fue sobre el juego. Loren Dayana Moreno, una de las niñas, con voz enérgica, le preguntó: “Señor Presidente, ¿a usted le gusta jugar?”

Sin rodeos, el Mandatario respondió: “Sí, me encanta jugar, me gusta jugar fútbol, me hace muy feliz jugar fútbol, me gusta jugar con mi hijo Matías. También tengo dos hijas, Luciana y Eloísa, y con los tres nos inventamos juegos. Me gusta jugar a montar en bicicleta y nos gusta jugar a las escondidas, a veces sufren porque no me pueden encontrar y nos divertimos mucho”.

Al final de la entrevista, que se prolongó por más de media hora, los niños de la institución Carrasquilla felicitaron al Jefe de Estado por su desempeño durante los dos años de Gobierno y por el manejo de la pandemia para proteger la salud y la vida de los colombianos.

El Presidente Duque aprovechó la entrevista en ‘Lo que hoy es ayer’ para invitarlos a la Casa de Nariño, no solo para que conozcan la casa de todos los colombianos, sino para que hagan una emisión de su noticiero en los estudios digitales de Casa de Nariño en Línea.