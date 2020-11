Policía capturó a 4 integrantes de banda dedicada al tráfico de migrantes

–La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Seguridad Diplomático (DSS), capturó en la ciudad de Ibagué, la capital del Tolima, capturó a 4 integrantes de una banda delincuencial dedicada al tráfico de migrantes.

Estas personas mediante la modificación de perfiles socio económicos y alteración de documentos públicos, tramitaban la visa americana sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Durante la investigación se estableció que esta organización delincuencial ofrecía servicios de agencia turística y trámites de Visa Americana bajo la fachada de empresas constituidas, para dar aparente credibilidad a las víctimas en el proceso.

Dentro de los capturados, se encuentra una mujer señalada al parecer de estafar a más de 30 personas en la ciudad de Ibagué. Esta persona cobraba a sus víctimas una supuesta asesoría para el trámite de la visa americana, servicio que nunca realizaba.

También, utilizaba el pago de los servicios consulares que realizaban las víctimas, para tramitar la visa de otras personas y, así, obtener una mayor ganancia económica.

Según las labores investigativas, desde el año 2018, la organización criminal habría tramitado alrededor de 1.500 visas, equivalentes a 150 millones de pesos.

La Embajada de los Estados Unidos se encuentra realizando una revisión de las visas americanas obtenidas a través de esta organización delincuencial para realizar el proceso de revocación de estos visados.

Los capturados fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante un Juez Penal con funciones de control de garantías quien en audiencia legalizó su captura por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad en documento público.

Recomendaciones

-Consultar en la página web de la Embajada Americana los requisitos legales para el trámite de la Visa Americana.

-No acudir a entidades o empresas que brindan asesoría para el trámite de Visa Americana que no estén debidamente certificadas para ejercer esta actividad comercial.

-En el caso de utilizar los servicios de asesoría para el trámite de la Visa Americana por parte de una empresa, colocar su nombre y que persona lo asesoró dentro del formulario.

-Al momento de diligenciar el formulario no aportar información falsa, ni permitir que le inserten datos que no sean verídicos y verificar los documentos una vez que sean diligenciados; puesto que podría estar incurriendo en el delito de falsedad en documento público.