Operadores turísticos certificados en procesos de formación ambiental

La virtualidad no fue un impedimento para que 36 operadores turísticos de Bogotá y Cundinamarca conocieran las riquezas naturales que hay para mostrarles a los visitantes de la ciudad y la forma en que pueden aprovechar el potencial de este sector sin perjudicar el ambiente.



Estas personas participaron, entre octubre y noviembre, en las acciones pedagógicas del proceso de formación «Dinamizadores ambientales de turismo», desarrollado por la Secretaría de Ambiente en conjunto con el Instituto Distrital de Turismo – IDT.

«Este es un ejemplo de articulación entre las entidades. La Secretaría de Ambiente es nuestra gran aliada, porque el turismo no se puede alejar de esa parte ambiental. Siempre vamos a construir juntos esta ciudad. Todos debemos replicar y dar ejemplo a los ciudadanos para que Bogotá sea reconocida por un turismo sostenible que está abierto para Colombia y los demás países», expresó Diana Paola Ríos, profesional del IDT.

La iniciativa, desarrollada en el marco de la estrategia Procesos de Formación a Dinamizadores Ambientales del plan de acción de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, tenía como objetivo brindar conocimientos acerca de la biodiversidad y su importancia en la Estructura Ecológica Principal para potencializar prácticas sostenibles en las actividades turísticas de Bogotá.

«Nuestro propósito es darle mucha fuerza al conocimiento de todas las áreas ambientales y de protección para reverdecer Bogotá (…) Una de las apuestas es que todo lo que aprendamos día a día lo apliquemos en nuestra cotidianidad. El papel que ustedes juegan frente a las actividades de turismo en el Distrito es muy importante para que estos temas realmente sean adoptados por parte de quienes prestan un servicio y los que participamos en las actividades», expresó Luz Stella Rey, coordinadora del equipo de educación ambiental de la Secretaría de Ambiente.

A lo largo del proceso, los participantes ahondaron en temas como protocolos de bioseguridad en el turismo de naturaleza, Estructura Ecológica Principal, ciencia ciudadana, cultura del agua, biodiversidad en el Distrito Capital y consumo sostenible.

Adicionalmente, realizaron recorridos virtuales por algunos escenarios clave para el desarrollo del turismo ecológico en la ciudad, como los parques Entrenubes y Mirador de los Nevados, el aula ambiental Soratama y el humedal Santa María del Lago.

Las sesiones estuvieron a cargo del equipo de Aulas Ambientales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades – OPEL, de la Secretaría de Ambiente. Mediante un encuentro virtual, los participantes recibieron sus certificados y compartieron las conclusiones de esta experiencia.

«El contenido fue fabuloso. Con esto me hicieron una apertura muy importante de toda la riqueza que tenemos en Bogotá, en todos los aspectos: en la parte de fauna, flora, humedales, etc. Ahora, cuando salgo a caminar, me quedo maravillado con las aves y los árboles que veo y con el hecho de poder darles un nombre», dijo al final de la entrega simbólica de certificados, Augusto Aguilar, miembro de la Asociación Conciencia Ecológica.