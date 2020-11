Oposición en el Senado reveló presuntas pruebas de supuesto montaje de la Fiscalía para vincular a Jesús Santrich con tráfico de drogas

Los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras presentaron supuestas pruebas para sostener que hubo un “entrampamiento a la paz” por parte del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Por su parte, la Fiscalía insiste en que ellos no pusieron la cocaína en el operativo que dio con la captura de Jesús Santrich.

En la Comisión Primera del Senado se vivió un álgido debate que involucró al exfiscal Néstor Humberto Martínez, acusado por varios parlamentarios de la oposición de promover un “entrampamiento” al Acuerdo de Paz con las Farc.

Los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras presentaron pruebas de un supuesto montaje que lideró la Fiscalía de Martínez frente al caso por narcotráfico del exFarc Jesús Santrich, quien hoy es prófugo de la justicia y jefe de una organización armada que denominada ‘Segunda Marquetalia’.

El primero que habló fue Gustavo Petro. El senador señaló que la Fiscalía, dentro de una investigación que buscaba supuestamente esclarecer el homicidio de un profesor universitario, legalizó las interceptaciones de personas como Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva Durán y los negociadores de La Habana Diego Martínez, Enrique Santiago y Humberto de la Calle.

Sobre este mismo episodio, el senador Iván Cepeda dijo que en noviembre de 2019 se conoció un documento del exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo y del agente Luis Carlos Gómez Góngora, en el cual se informaba sobre presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales. Según las declaraciones de los dos exfuncionarios, los resultados de las interceptaciones ilegales eran entregadas al exfiscal Martínez Neira por intermedio del brigadier general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Caso contra Jesús Santrich por narcotráfico

Uno de los puntos por el cual fue citado este debate de control político al cual asisten el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, es el papel de la Fiscalía General en el operativo contra Jesús Santrich por el envío de un cargamento de cocaína a Estados Unidos.

Para Petro, los hechos evidencian que por parte de la Fiscalía de Martínez “hubo un entrampamiento a la paz (…) Lo que hizo la Fiscalía conjuntamente con funcionarios de la DEA fue un montaje, fue una mentira”.

El senador criticó a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y quien según Petro era un “estafador” y un “mentiroso” y habría colaborado para entrampar a Márquez y a Jesús Santrich.

Durante el debate, el senador Petro expuso un audio en el que supuestamente agentes se regañan entre sí por simular la voz de Iván Márquez. Para el líder político es claro que hubo un falseo de la voz de Márquez y que Santrich fue engañado para que cayera en la trampa de una supuesta negociación de narcotráfico con quienes parecieran eran miembros del Cartel de Sinaloa, pero en realidad eran agentes de la DEA.

Por su lado, Cepeda dijo en el debate que en la operación contra negociadores del proceso de paz realizada por la Fiscalía y la DEA desde junio de 2017 “no resiste ningún examen riguroso”.

Según Petro, el ente acusador buscaba elementos probatorios para vincular a los dignatarios con “actividades criminales del Clan del Golfo, establecer presuntos beneficios de la organización criminal y así efectuar la respectiva judicialización”.

“No es cierto que se haya tratado de una ‘operación autónoma o paralela’ de la DEA. Ya desde mediados de 2017, como lo reconoce Martínez Neira en su libro Las dos caras de la paz, hubo tres reuniones con autoridades judiciales estadounidenses”, explicó Iván Cepeda.

La primera, entre el 7 y el 8 de diciembre de 2017, se realizó con la presencia del fiscal de Estados Unidos, Jeff Sessions. La segunda ocurrió el 28 de diciembre de 2017. En ella, el embajador Kevin Withaker y el agregado judicial de la embajada, Marlon Cobar, visitaron a Martínez para hablar sobre pistas de supuestos negocios de narcotráfico que podrían involucrar a miembros de las antiguas Farc. Dice Martínez en su libro ‘Las dos caras de la paz’ que les dijo que se reunieran los equipos de la DEA y la Fiscalía colombiana para que “no se fueran a cruzar las mangueras”.

Finalmente, en enero de 2018 se produjo una reunión conjunta entre investigadores del grupo DEA-SIU (Unidad Especial de Investigación) del CTI y agentes de la DEA “y se tomó la decisión de llevar ante el gran jurado en Nueva York el caso y se obtuvo indictment.

Las contradicciones del exfiscal Martínez, según Roy Barreras

El senador Roy Barreras también tuvo tiempo de exponer en la Comisión Primera del Senado lo que para él son las contradicciones en declaraciones a medios de comunicación que ha dado el exfiscal Néstor Humberto Martínez por el caso de Jesús Santrich.

La comparativa muestra una entrevista que le hizo RCN Radio al exfiscal el 16 de mayo de 2019 y otra que le ofreció a El Espectador el pasado 9 de noviembre de 2020.

Sobre la participación de la Fiscalía en una entrega controlada de cocaína que sería exportada a EE.UU. por Jesús Santrich, Martínez dijo en 2019: “La Fiscalía participó en una entrega controlada de cinco kilos de cocaína con la que se inició este operativo en un hotel de Bogotá, esa operación fue legalizada ante un juez de control de garantías y nadie puede decir que no se haya ajustado a derecho, porque un juez de Colombia la avaló”.

Sin embargo, en la más reciente entrevista con El Espectador, Martínez Neira dijo: “Nosotros no estuvimos en ninguna entrega controlada”. Y agregó: “Estás partiendo de una base equivocada, la cocaína ni la entregó la Fiscalía, ni se la pasó al fulano, ni al zutano, porque nosotros no estábamos en esa operación”.

Es que yo soy absolutamente consciente de lo que hago en la vida, nunca hubo una operación encubierta de cocaína de la Fiscalía General de la Nación en el caso del señor Santrich.

Barreras cuestionó al exfiscal y sostuvo que si Santrich era culpable “¿Con qué intención le metieron el anzuelo en la boca? ¿Por qué hicieron eso, para poder destruir el acuerdo de paz? ¿Qué había detrás, por qué, para qué?”.

El senador aseguró en el debate que utilizaron agentes provocadores que no son testigos protegidos y actuaron de manera ilegal. “Si hubo una entrega controlada reconocida por el fiscal, ¿por qué cambió su parecer? ¿por qué después dice que no lo sabía? Usted no puede decir que no sabía y no puede echarle la culpa a la DEA”, dijo Roy Barreras.

Fiscalía revela datos inéditos de cómo fue el proceso de entrega de la droga en el caso contra Santrich

La Fiscalía le informó a la Comisión Primera del Senado que no asistirá al debate de control político que se realiza este jueves por el proceso ‘Santrich ‘, pero reveló datos inéditos sobre cómo fue la entrega controlada de la droga en el proceso para aclarar que no salió de la entidad, sino de los propios narcos.

En la carta firmada por la vicefiscal Martha Mancera, la entidad explica la decisión de no asistir al debate: “porque no es un organismo gubernamental administrativo susceptible de control político parlamentario”.

La Fiscalía explicó que, en octubre de 2017, la Embajada de los EE.UU. le pidió asistencia judicial al ente acusador y una fiscal de la Dirección contra el Narcotráfico y el delegado contra la Criminalidad Organizada de la época autorizaron una operación de entrega vigilada de varios kilos de cocaína.

“Una vez recibidas las autorizaciones de ley, se impartieron las correspondientes órdenes y se llevó a cabo el trámite de entrega controlada trasnacional, con base en la información del agregado jurídico de dicha embajada”, dijo la Fiscalía.

En la misiva, se explica que el 1 de noviembre de 2017, Marlon Marín hizo entrega de un maletín repleto de coca y quien recibió el maletín fue un agente encubierto, servidor público con funciones de Policía Judicial.

Tras esa situación, la Fiscalía fue ante el juez 69 de garantías de Bogotá y legalizó la incautación y posteriormente, la droga salió del país el 7 de diciembre de 2017, de acuerdo con la petición elevada por Estados Unidos, teniendo en cuenta que la prueba pertenecía a las autoridades de ese país que llevaban la investigación.

“Todo lo anterior para decir, en resumen, que no es cierto que la sustancia estupefaciente provino de la Fiscalía General de la Nación. Esta provino de los presuntos infractores de la ley penal. La actuación se llevó a cabo a la luz de las normas procesales penales sobre agencia encubierta y entrega vigilada y los estándares convencionales de cooperación judicial internacional acogidos integralmente por Colombia y, por ende, en los procedimientos de la Fiscalía”, explicó la entidad.