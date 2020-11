OPS considera que la vacuna contra el Covid-19 debe ser obligatoria en América Latina

–La Organización Panamericana de la Salud, OPS, aprueba y se muestra favorable que la vacuna del COVID-19 sea obligatoria en los países de la América Latina.

De acuerdo con el director adjunto de la OPS, Jarbas Barbosa, “la vacuna de COVID-19 así que como otras enfermedades no es solamente la protección individual, sino que toda persona que toma la vacuna ayuda a proteger a los que no se vacunaron o a los que lo hicieron, pero no quedaron inmunizados después de la vacuna”.

El organismo también hizo énfasis que, en cuanto esté disponible la vacuna, es también necesario alcanzar una alta cobertura para que toda la población quede protegida.

“Si tuviéramos una vacuna con un 95% eficaz, cinco de cada cien personas no generarían anticuerpos que les inmunizaran y dependerán de la inmunidad de grupo”, afirmó.

De otro lado, representantes de la OPS emitieron, a través de una nota de prensa, algunas recomendaciones previas a las fiestas de fin de año.

El organismo exhorta a la población a posponer o reducir actividades multitudinarias como servicios religiosos y mercados en aquellos lugares donde haya transmisión comunitaria. Además, resaltaron la importancia de quedarse en casa y “desaconsejan hacerse una prueba antes de viajar”.

El director adjunto de la OPS afirmó que “durante una pandemia, no existe la temporada de días festivos sin riesgos. Cada reunión, cada salida de compras y cada plan de viaje aumentan las posibilidades de propagar el virus”.

La OPS señaló que los casos continúan acelerándose en algunos países de América del Norte, Central y del Sur, a la fecha según el organismo ha habido más de 25 millones de casos y más de 700.000 muertes, y solo en la última semana hubo 1,5 millones de casos, lo que marca las cifras semanales más altas desde el inicio de la pandemia.

Barbosa animó a todos a no bajar la guardia pese a las noticias de que pronto habrá una vacuna. “Es comprensible que muchas personas se sientan alentadas por los recientes avances en la búsqueda de una vacuna COVID-19 eficaz, pero debemos seguir siendo pacientes y cautelosos porque pasarán meses antes de que una vacuna esté ampliamente disponible». (Información Voz de América).