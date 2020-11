Trump afirma que Biden solo podrá entrar a la Casa Blanca si demuestra que sus «ridículos» 80 millones de votos no fueron fraudulentos

–El presidente en funciones de EE.UU., Donald Trump afirmó este viernes que el demócrata Joe Biden solo podrá asumir la presidencia del país si logra demostrar que los millones de votos que obtuvo no fueron ilegales o fraudulentos.

«Biden solo podrá entrar a la Casa Blanca como presidente si puede probar que sus ridículos ‘80.000.000 de votos’ no fueron obtenidos fraudulenta o ilegalmente», escribió el mandatario en un tui que fue etiquetado por Twitter con la frase: «Esta afirmación sobre fraude electoral está en disputa».

Trump también hizo referencia a un «fraude electoral masivo» en diversas ciudades del país como Detroit (Míchigan), Atlanta (Georgia), Filadelfia (Pensilvania) y Milwaukee (Wisconsin).

«Cuando vea lo que sucedió en Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwaukee, fraude electoral masivo, ¡tiene un gran problema sin solución!», precisó el mandatario.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

