Sin nocout la pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr.

El Staples Center en los Ángeles (EEUU) será el cuadrilátero que hoy enfrentará a dos leyendas del boxeo, los estadounidenses Mike Tyson y Roy Jones Jr, pero perdió su valor después de conocerse que no habrá nocaut.

Este evento ha sido centro de fuertes críticas por los verdaderos aficionados del boxeo, ya que consideran como un «insulto» la falta de nocaout y más si se trata de la categoría reina.

La Comisión Atlética de California (CSAC, en inglés) no permite que boxeadores con edades superiores a los 50 años puedan quedar ‘nocaut’. Pero los seguidores de emocionaron cuando Tyson subió un video entrenando en el gimnasio como muestra de lo que se vería en el cuadrilátero.

Order on Pay-Per-View through cable and satellite providers and PPV streaming at https://t.co/KRJmNcSCY9 pic.twitter.com/R2MSuly4rw

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 23, 2020