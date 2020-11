Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (320)

PROPUESTA DE DOS DÍAS SIN CELOS NI DESPECHO

He propuesto que haya dos días mundiales sin celos ni despecho. El último sábado de junio y el último sábado de noviembre extendidos a las últimas semanas de junio y noviembre.

Un día mundial sin celos ni despecho no es una utopía. Por lo menos servirá para minimizar los efectos dañinos de quien actúa violentamente con pasión. Será el resultado de una tarea compleja en la que intervendrán con propósitos pedagógicos de tolerancia y respeto los ministerios de familia, cuya creación está en mora, de educación, salud, trabajo, justicia, los organismos defensores de la mujer y la familia, el I.C.B.F, las instituciones educativas, la radio, televisión, prensa, redes en general, psiquiatras, psicólogos, médicos familiares, abogados penalistas y de familia, fiscalía, defensores de derechos humanos, policía de infancia y adolescencia, comisarías de familia, expendedores de licor, apologistas de música que promueve la violencia y la represalia afectiva y en los diferentes países los organismos pares a los mencionados.

Los celos, más que parte de la naturaleza del ser humano, son un sentimiento cultural. Entonces, así como se enseña a ser celoso, también se puede enseñar a no ser celoso y a controlar los celos para evitar los gravísimos daños que causan en terceros y en el mismo celoso o celosa. Por esta torpeza han sido asesinadas muchas personas, especialmente mujeres, y se han suicidado otras más, especialmente hombres.

Los celos explotan cuando la persona que pretendemos afectivamente nos rechaza o nos deja. En estos casos hay que seguir el sabio consejo del poeta Andrés Mata: “¿Un amor que se va?.. ¡Cuántos se han ido! / Otro amor volverá más duradero/ y menos doloroso que el olvido./ El amor es como pájaro señero/ que, roto el nido en el ruinoso alero,/ en otro alero reconstruye el nido…

¿Un amor que se va?.. ¡Cuántos se han ido! / Puede el último amor ser el primero.”

UNA ENSEÑANZA BRUTAL

Al hombre le enseñaron la brutal sentencia de que “si no eres para mí, no eres para nadie” y cuando la mujer decide liberarse de esa dictadura, entonces el hombre se arroga el poder de reprender, lesionar y hasta de matar y matarse. ¡Soberana estupidez!

Invito a todos los medios, entidades con responsabilidades en la familia e instituciones educativas, a que durante el último sábado de junio EXTENDIDO HASTA LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO, MES DE LAS INDEPENDENCIAS y el último SÁBADO DE NOVIEMBRE extendido hasta la segunda semana de diciembre en la que se celebra el DÍA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, realicemos actividades que permitan tomar conciencia sobre el daño social que producen los celos.

1) Los Psicólogos DARÁN AYUDA para descubrir al celoso o celosa y ayudarles a manejar la cultura dañina de los celos.

2) Los médicos Psiquiatras darán ayuda semejante a la de los Psicólogos, pero con énfasis en la patología de los celos.

3) Los abogados, especialmente penalistas y expertos en derecho de familia, instruirán sobre los castigos que se imponen por violencia intrafamiliar y asesinatos. No hay defensa del honor sexual, ni derecho a matar.

4) En todos los colegios, en las clases de ética y de educación para la vida en familia en la que deben ser profesores todos los docentes, hacer conferencias, tertulias, obras de teatro para formar conciencia sobre el daño que causan los celos. Atenderán de manera especial a los adolescentes.

5) Los Comisarios de Familia para advertir sobre las sanciones por violencia intrafamiliar.

6) Y en ejercicio de la responsabilidad social que corresponde a la familia, la sociedad y el Estado, debemos minimizar la apología al despecho y a la venganza afectiva, de tal manera que los mensajes, la música, las palabras que inciten a la violencia por amor, afecto o pasión se eliminen en todas las formas de comunicación.

7) Todos los medios de comunicación hablada y escrita, incluidos los tecnológicos, en cumplimiento del Art. 47 de la ley de Infancia y Adolescencia, organizarán tareas semejantes a las de los colegios.

EVITE PLEITOS Y SI LOS HAY PREPÁRESE

No tengo tiempo para atender pleitos en los juzgados. Eran eternos y ahora con mayor razón se eternizan y no hay opción de garantizar resultados. Pero tengo tiempo y disposición para orientar con el fin de que no haya pleitos. No lo dude, CONSULTE para evitar pleitos, muchos de ellos tormentosos.

CERO EMBARAZOS

Y sigamos con el empeño de que sea política de Estado CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES. Hagamos realidad esta propuesta desde nuestros hogares.

Bogotá, del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020

