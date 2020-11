WhastApp adelanta la navidad con la llegada de nuevos emojis

Este año que no ha sido nada fácil, debe terminar de una buena forma. Y Whatsapp será el encargado de llenar de vida los mensajes de navidad de todos sus usuarios. Para su última actualización incorporó más de 100 emojis nuevos.

Lo mejor de todo es que llegan para quedarse dentro de la galería de emojis de la app. Con ellos se quiere personalizar los mensajes de navidad y fin de año que enviamos a familiares y amigos.

Para poder obtenerlos, debe contar con la versión IOS 14 y 2.20.206.11 en Android. Aunque no se tiene una fecha definida, se estima que esto pase en cuestión de días.

Aparte de los emojis navideños, también llegan nuevos personajes como mujeres amamantando, mujeres con velo, hombres y mujeres con traje, entre otros. Y en animales, un nuevo gato y el oso polar harán parte de esta extensa galería.

New WhatsApp for Android 2.20.206.18 web release is available now!https://t.co/3Hi4Cx4kMp#WhatsApp #Android #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 21, 2020