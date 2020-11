Acueducto de Bogotá no prestará atención presencial durante todo diciembre

A partir de este 30 de noviembre y durante todo el mes de diciembre los Puntos de Atención de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB no prestarán atención presencial mientras se ejecutan adecuaciones para ofrecer un mejor servicio.

Los puntos que estarán fuera de servicio son en la Avenida Suba No. 118 – 53, Carrera 7 No. 33 -53, Av. Calle 24 No. 37-15, Carrea 19 C No. 55 Sur 64 y en el Centro Comercial Unisur (Soacha).

De manera presencial solo se prestará atención en: SuperCADE CAD, Américas, Bosa y 20 de Julio.

Atención virtual:

Para gestionar alguna petición, queja o reclamo estarán disponibles los siguientes canales:

Página web: www.acueducto.com.co en Atención al Usuario.

Acualínea gratuita 116 (Desde fuera de Bogotá 01-8000116-007).

Bogotá te escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/

Trámites para Financiación, Acuerdos de pago de pago y abonos

Si requiere tramitar solicitudes con el área de Jurisdicción Coactiva, puede hacerlo a través de los siguientes correos electrónicos.

Documentación para acuerdos de pago:

Tenga en cuenta la información y documentación que se requiere para acuerdos de pago.

INFORMACIÓN

DOCUMENTOS

Cuenta contrato

Nombre

CC

Teléfono fijo

Teléfono celular

Correo electrónico

Cuotas en las que quiere pagar

Fotocopia del documento de identificación del propietario, poseedor o usuario.

Documento donde se certifique que el predio es de su propiedad (certificado de tradición del inmueble que esta vinculado a la cuenta contrato, con fecha de expedición no mayor a dos (2) meses o copia del impuesto predial o número de matrícula inmobiliaria o chip catastral.

Para el caso de las personas Jurídicas, el certificado de existencia y representación legal.

Trámite de recuperación de consumos:

Si requiere realizar trámites de recuperación de consumos, escríbanos a través de los siguientes correos:

Zona 1: Recuperacionconsumosz1@acueducto.com.co

Zona 2: Recuperacionconsumosz2@acueducto.com.co

Zona 3: Recuperacionconsumosz3@acueducto.com.co

Zona 4: Recuperacionconsumosz4@acueducto.com.co

Zona 5: Recuperacionconsumosz5@acueducto.com.co