La ‘Capilla Sixtina de los antiguos’ descubierta en la selva amazónica de Colombia, capta la atención mundial

–La cadena de televisión británica Chanel 4 estrenará este mes de diciembre el documental ‘Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon’ (‘Misterio de la selva: reinos perdidos del Amazonas’), en el que detalla el descubrimiento hecho por arqueólogos de Colombia y el Reino Unido de decenas de miles de pinturas rupestres creadas hace hasta 12.500 años en los acantilados del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado en la región amazónica colombiana.

Esos especialistas descubrieron en 2019 este conjunto de obras del arte prehistóricas que se extienden durante casi 13 km, denominado la ‘Capilla Sixtina de los antiguos’, en la serranía de la Lindosa, pero el acontecimiento se mantuvo en secreto hasta el momento, destaca en un informe este lunes la agencia rusa RT.

El motivo es que el proceso se filmó para la serie documental ‘Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon’ (‘Misterio de la selva: reinos perdidos del Amazonas’), que la cadena británica Channel 4 estrenará este diciembre, informa el diario The Guardian.

«Las pinturas son tan naturales y están tan bien hechas que no dudamos que se trata de un caballo, por ejemplo. El caballo de la Edad de Hielo tenía una cara salvaje y pesada. Es tan detallada que incluso podemos ver el pelo del caballo. Es fascinante», explicó José Iriarte, investigador principal y profesor de Arqueología en la Universidad de Exeter (Inglaterra, Reino Unido).

Este especialista detalló que se encontraron pedazos de ocre que los autores emplearon para dar un color rojizo a las pinturas y sugirió que las obras tenían un significado sagrado, debido a que para los pobladores de la zona «los animales y plantas tienen alma y se comunican y se relacionan con las personas de forma cooperativa u hostil a través de los rituales y las prácticas chamánicas que vemos representados en el arte rupestre».

Por su parte, la paleoantropóloga y presentadora del documental, Ella Al-Shamahi, subrayó que la región «no siempre fue una selva tropical» y el descubrimiento «no solo ofrece pistas sobre cuándo realizaron las pinturas algunos de los primeros habitantes», sino también sobre «cómo era el lugar: más parecido a una sabana».

Sobre esta gran reserva ecológica colombiana, Parques Nacionales de Colombia hace la siguiente reseña:

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se encuentra situado en la parte occidental del Escudo Guyanés y, por lo tanto, al occidente de la Guayana venezolana, al oriente de la Cordillera Oriental, al norte de la llanura amazónica, al occidente de la región del Río Negro superior y al sur de las sabanas herbáceas de la Orinoquía, presentándose un mosaico de paisajes guyaneses y amazónicos que proveen una gran variedad de hábitats singulares, en muy buen estado de conservación para la fauna de estas dos grandes provincias biogeográficas (Guyana y Amazonia), lo cual lo convierte en un singular espacio biogeográfico para los procesos evolutivos de especies de flora y fauna asociadas a estas diferentes unidades naturales.

Una mega reserva como esta, en el extremo noroccidental de la Cuenca Amazónica, contribuye a mantener los componentes físicos y bióticos de la región que son el resultado de procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos, los cuales involucran áreas del Escudo Guyanés (Caquetá), el bacín amazónico (Caquetá, Putumayo y Amazonas) y el piedemonte andino (Putumayo y Caquetá), y cuya combinación de los anteriores eventos y sus particularidades permiten que la región reúna las condiciones para ser una de las áreas con alta diversidad biológica del planeta.

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, junto con el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, propende por la protección de un área continua incluida en tres distritos biogeográficos y en cuatro centros de endemismo pertenecientes a las Provincias biogeográficas de la Guyana y la Amazonia. El sector occidental del área protegida forma parte del centro de endemismo del Caguán y del centro de endemismo del Guaviare. Los sectores sur y suroriental están dentro del centro de endemismo Mesay-Mirití, junto con la zona sur del Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis y los resguardos del Mirití y el Nonuya-Villazul; mientras que la zona norte del Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis pertenece al centro de endemismo del Vaupés. Adicionalmente, la Serranía de Chiribiquete está inserta en el centro de endemismo de Chiribiquete. (Hernández Camacho et al., 1992 citado en Res. 1038/13)