‘Los recursos que la cosecha cafetera va a dejar este año son indispensables para la economía colombiana’: MinHacienda

Este año, se espera que los recursos que dejará la cosecha cafetera sean del orden de los $9 billones, una cifra récord que significará un pulmón para la economía colombiana, de acuerdo con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera.



En su intervención durante la apertura del 88º Congreso Nacional de Cafeteros, el Ministro resaltó la organización y el buen comportamiento del sector, que junto a otros factores, han permitido que se destaque en medio de un año muy difícil.

‘El valor de la cosecha, esto es quizás lo más satisfactorio, en semejante año tan difícil, medido en términos reales, vamos a tener del orden de $9 billones, viniendo de años donde no pasábamos quizás de $7,5 billones y nunca habíamos pasado de $8 billones en valor de la cosecha’, señaló Carrasquilla.

Y agregó que: ‘son recursos indispensables para la economía colombiana. En este momento, que haya un sector que tenga un alivio frente al resto de los sectores es como un pulmón. Yo no sé que hubiera pasado en nuestro país si no hubiera habido un valor de la cosecha de este tamaño, si no hubiera habido semejante orden que se observó, con todos los temores que hubo en la recolección de la cosecha en medio de una pandemia’, expresó.

Y es que además se espera que este año se produzcan cerca de 14 millones de sacos como se ha venido haciendo en los últimos seis años, a pesar de los problemas en la renovación de los cafetales y se exporten entre 12.7 y 13.4 millones de sacos, lo que prácticamente empata lo conseguido en 2019 antes de la pandemia.

De igual forma, el Ministro expresó que el sector cafetero seguirá siendo parte fundamental de la reactivación, pues los Comités Departamentales están habilitados para ejecutar proyectos del programa de vías terciarias de Colombia Rural y de los 257 municipios priorizados para estos proyecto, 147 son cafeteros dispersos en todas las regiones productoras.

Finalmente, el Ministro habló del futuro y de la necesidad de seguir implementando la Agenda por la Sostenibilidad Cafetera y continuar buscando soluciones innovadoras para problemas como la renovación de cafetales, la reducción de los costos, las volatilidades, entre otros.

‘Esperamos que el 2021 siga siendo tipificado por la recuperación y la mejora de las condiciones económicas y sociales tan duramente golpeadas por este año 2020’, indicó.