Diosdado Cabello amenaza a los venezolanos frente a elecciones parlamentarias: “El que no vota, no come”

–“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. Estas amenazas las profirió el señalado dos del chavismo Diosdado Cabello, durante un acto de campaña frente a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro para este domingo 6 de diciembre.

Diosdado Cabello: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. pic.twitter.com/cWYeNUpwBm — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 30, 2020

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. El presidente interino Juan Guaidó condenó el hecho y advirtió que «para la dictadura la alimentación es un arma de control social».

«Por eso bloquean la entrada del Programa Mundial de Alimentación, que situó a Venezuela entre 5 países en riesgo de hambruna, y persiguen a Alimenta la Solidaridad, que atiende a niños en inseguridad alimentaria», sostuvo Guaidó.

El líder opositor y Comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno, Leopoldo López, condenó también categóricamente que el régimen de Nicolás Maduro chantajee al pueblo venezolano con comida «para aumentar la participación en el fraude electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre».

“Los culpables de la catástrofe humanitaria que vive Venezuela, son tan miserables que en su desesperación por validar el fraude del 6 de diciembre, chantajean al pueblo hambriento con comida para obligarlos a ir al engaño”, escribió López en su cuenta personal de Twitter.

López recordó que la dictadura ha sido la que generó el hambre y toda la tragedia humanitaria que vive la nación.

Además, reiteró que las muertes por desnutrición en Venezuela son producto de la mala gestión de Nicolás Maduro.

Adicionalmente, Leopoldo López envió un mensaje al régimen y aseguró que el Gobierno Legítimo continúa trabajando en pro de traer justicia a la nación.

“Cada violación a un derecho humano de un venezolano recibirá justicia. Nosotros seguiremos haciendo lo que corresponda para salir de la dictadura de Maduro”, afirmó.

La Diputada Delsa Solorzano, vicepresidenta de Derechos Humanos Parlamentarios, anunció que remitirán a la Corte Penal Internacional la declaración de Diosdado Cabello.

“Someter a una población al hambre es un crimen de exterminio”, aseguró.

En igual sentido se pronunció el diputado y comisionado del Gobierno interino para la ONU, Miguel Pizarro, quien denunció que la dictadura de Nicolás Maduro utiliza el hambre como mecanismo de control social.

“Así son las condiciones del régimen para unas elecciones: control social a diestra y siniestra a costillas de la necesidad de un pueblo. Rechazamos el uso del hambre como mecanismo de control social“, expresó Pizarro.