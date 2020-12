Registraduría Nacional lanzó la nueva cédula digital; facilitará trámites y acceder a múltiples servicios

-Aquí todo lo que Usted debe saber sobre el moderno documento

–En un acto especial el presidente Iván Duque presentó este lunes la nueva cédula digital implementada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y destacó que ésta ofrece mayores beneficios a los ciudadanos para adelantar sus trámites cotidianos y acceder a múltiples servicios, lo mismo que establece altos parámetros de seguridad en la protección del Archivo Nacional de Identificación.

El Jefe de Estado señaló que “esta cédula digital va a ser un camino para resolverles, no solamente, muchas cosas a los ciudadanos, sino también para proteger a los ciudadanos en nuestras calles y en el cumplimiento de muchas de las tareas cotidianas”.

La cédula, que podrá tramitarse desde este martes 1° de diciembre en las registradurías del país, tendrá datos biográficos y biométricos del ciudadano que no podrán alterarse, dados los parámetros de seguridad utilizados para su elaboración.

En el acto, el Presidente Duque, que fue el primer colombiano en recibir el documento de identidad, estuvo acompañado por el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y la Ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen, entre otros.

El Mandatario añadió que “los sellos de seguridad que acabamos de ver hoy no son tema menor. Tienen que ver con la mejor tecnología en sellos de seguridad. El aspecto biométrico va a permitir ahorrar muchos trámites en temas que van desde la presencia en un registro notarial hasta, inclusive, cuando se adelanten trámites en el sistema financiero”.

En ese sentido resaltó que “esta nueva cédula también permite derrotar la corrupción en los documentos de identificación” y que “con la nueva biometría queda totalmente abolido, por completo, ese riesgo”.

Igualmente, agregó “es el fortalecimiento de la institución democrática, porque este será el documento de identificación con el cual los ciudadanos ejercerán el derecho al sufragio”.

Según la Registraduría Nacional, los principales beneficios que surgen de la expedición de la cédula de ciudadanía digital son los siguientes:

-Mayor seguridad.

-Imposibilidad de falsificación o adulteración.

-Identificación y autenticación biométrica.

-Identificación no presencial en trámites, a través de la WEB.

-Evita la suplantación o usurpación de identidad.

-Garantiza la protección de datos personales.

-Genera confianza en los trámites y servicios de las entidades públicas y privadas.

-Permite la verificación de identidad de forma segura por parte de las autoridades.

-Servicio que proporciona pruebas de la integridad y origen de los datos (no repudio).

-Solución por excelencia para el acceso a trámites y servicios ciudadanos digitales.

-Cumple con los más altos estándares a nivel mundial en materia de identificación de personas.

-Colombia será pionera en el mundo en la expedición de identificación digital.

EL ABC DE LA NUEVA CEDULA

¿Por qué se implementa una nueva cédula digital?

Porque los colombianos requieren de mecanismos de identificación que les permitan acceder a servicios de manera rápida, ágil y confiable y les garanticen la seguridad de sus datos; todo esto, aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones y evitando trámites innecesarios.

La cédula digital permite dar cumplimiento a los planes de desarrollo y las políticas públicas que buscan hacer más eficientes y accesibles los servicios a cargo del Estado.

Colombia requiere de una identificación que permita habilitar el acceso a los servicios ciudadanos digitales del Estado y a las demás entidades que prestan servicios a través de internet. La cédula digital será la llave de acceso.

¿Desde cuándo se puede obtener la nueva cédula digital?

Desde la primera semana de diciembre los ciudadanos podrán agendar cita en las registradurías del país habilitadas para la expedición de este documento de identidad.

¿Todos los organismos públicos y privados están obligados a aceptar la nueva cédula?

Sí. De conformidad con la Constitución y la Ley, los documentos de identidad expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil son los únicos que acreditan la identidad de los colombianos y, por ende, deben ser reconocidos y avalados por las diversas autoridades, pues no tienen sustituto.

¿El uso de la nueva cédula digital es obligatorio?

No. De manera inicial, la nueva cédula digital estará dirigida a aquellos colombianos que voluntariamente la requieran mediante el trámite de duplicado.

¿Cómo se solicita la cédula digital?

En la página web de la entidad se habilitará un sistema de agendamiento para que los ciudadanos puedan solicitar cita en las registradurías del país que están habilitadas para la expedición de este documento de identidad.

¿El trámite de cédula digital genera contraseña?

Sí. Se generará una contraseña digital que será remitida al correo electrónico del titular del documento.

¿Qué pasa en aquellos lugares donde no existen herramientas electrónicas?

Precisamente por las particularidades geográficas, de brecha digital y demás barreras tecnológicas, la Registraduría Nacional del Estado Civil determinó que debe existir un documento de identificación físico que les permita a quienes no tienen un dispositivo smartphone, no tienen la habilidad para usarlos, o no tienen acceso a internet, contar con un documento de identidad con el cual acceder a estos servicios digitales en las condiciones referidas inicialmente.

¿Qué pasa con la actual cédula amarilla con hologramas?

La cédula amarilla con hologramas seguirá siendo válida. A partir de ahora, a los colombianos que tramiten el duplicado de su cédula les será expedida la nueva versión digital de su documento de identidad; así se hará la transición hacia la cédula digital.

¿Cuánto tiempo se demora el trámite?

El trámite de la entrega y habilitación de los nuevos documentos oscilará entre 10 y 15 días.

¿Qué pasa si quiero cambiar mi firma y huella?, ¿puedo solicitar la cédula digital?

Sí. Para la expedición de la cédula digital es necesaria la actualización de los datos, por los escenarios de seguridad que habilitará el documento.

¿La cédula digital sería una réplica del último documento expedido por la entidad?

No. Conforme se ha indicado, para la expedición de la cédula digital se requiere la actualización de los datos del colombiano, su fotografía y sus huellas, con el objeto de garantizar mayor seguridad en los trámites y servicios que se realizarán con ella.

¿El sistema de seguridad funciona con biometría facial?

Sí. Para abrirla tienes que poner tu cara. El documento no funciona con ninguna otra aunque se parezca mucho a ti.

¿La cédula se podrá tener en el celular?

Sí. Los colombianos que cuenten con un dispositivo smartphone conectado a internet podrán descargar una aplicación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, luego de cumplir con verificaciones de seguridad mediante reconocimiento facial, podrán portar su cédula totalmente digital en su smartphone.

¿Y si se me pierde el celular y no lo encuentro?

No pasa nada. Cuando consigas un nuevo smartphone podrás activar nuevamente tu documento digital.

¿Y qué hago mientras tanto?

Podrás usar la cédula de seguridad física, hecha de policarbonato.

¿Qué pasa si no tengo un smartphone, si no quiero tenerlo, o si me atropella la tecnología?

La Registraduría Nacional del Estado Civil fabricó la cédula digital de seguridad en policarbonato para aquellos que deseen renovar su documento, pero no deseen portarlo digitalmente.

¿Cómo así que la Cédula Digital es la llave a la Carpeta Ciudadana?

La cédula digital será la llave de acceso a la carpeta ciudadana. Este es un espacio que tendrán los colombianos en la nube que hará más fácil y eficiente su interacción con el Estado.

En este espacio los ciudadanos podrán tener alojados, de forma ordenada, los documentos más importantes que usualmente les son necesarios al momento de interactuar con el Estado, como: registro civil, licencia de conducción, libreta militar, historia clínica, entre otros.

¿Cómo específicamente me va a facilitar la vida a mí la cédula digital?

Por un lado te da acceso directo al catálogo de servicios digitales que Colombia está implementando para todos los ciudadanos que quieran formar parte de la Ciudadanía Digital.

Ya no tendrás que cargar la cédula física a todas partes, mientras tengas un smartphone, tu cédula está ahí contigo. Eso es protección de datos.

Ya no tendrás que llevar la fotocopia de la cédula a todos los trámites. Envías tu cédula digital por internet y listo. Eso es calidad de vida.