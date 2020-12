Zonas de parqueo por horas están cerca de ser ley de la república

Actualmente en la mayoría de las calles, por lo menos de las ciudades capitales, está prohibido parquear. A ninguna hora y casi bajo ningún pretexto, ningún conductor puede detenerse en la vía ni parquear en una bahía, así llueva o truene.

Esto, lejos de ser una forma de organización es una arbitrariedad por parte de las autoridades, según varios congresistas que presentaron un proyecto para que dichas zonas sean reglamentadas.

La iniciativa busca, básicamente, eliminar las zonas de prohibición de estacionamiento permanente, y obligar a la señalización de los horarios para dichas prohibiciones. O sea, de llegar a convertirse en ley, las autoridades tendrían que permitir el parqueo en varias vías y bahías dentro de un horario determinado, el cual debe ser explícito, mediante señales de tránsito.

Para los autores, con este proyecto se pretende evitar las arbitrariedades de las autoridades al imponer indiscriminadamente comparendos a todo aquel que parquee en la vía sin importar que, por la hora –por ejemplo- no esté incomodando a nadie. O incluso evitar la prohibición en espacios como las bahías de parqueo, construidas precisamente para ese fin.

Según Germán Navas Talero, uno de sus autores, “en muchas ciudades del mundo se puede parquear en casi todas las vías, generalmente por un tiempo determinado. Pero en Colombia esas prohibiciones son permanentes. Lo que buscamos con este proyecto es que no se persiga al ciudadano injustamente. Que se prohíba parquear de 6:00 am a 10:00 pm, si es que es necesario, pero no las 24 horas, como actualmente sucede.”

Al proyecto le hace falta su paso por el Senado para que se convierta en ley de la República. Sus autores son, además de Navas Talero, los congresistas Edward Rodríguez, Katherine Miranda, Juan Carlos Lozada, Luis Alberto Albán y María José Pizarro Rodríguez.