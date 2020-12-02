Cortes de energía este miércoles 2 y jueves 3 de diciembre en la capital
diciembre 2, 2020 4:08 am
MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2020
Se realizarán trabajos de mantenimiento en 14 barrios, de los 988 que tiene la ciudad
BOSA
San Bernardino II
Calle 60 sur a Calle 62 sur entre Carrera 98 a Carrera 100
08:00 a.m.
12:00 p.m.
CIUDAD BOLÍVAR
Cordillera Del Sur
Calle 75 sur a Calle 78 sur entre Carrera 18 a Carrera 21
07:30 a.m.
05:30 p.m.
Naciones Unidas
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur
07:30 a.m.
05:30 p.m.
Quiba
Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur
09:00 p.m.
06:00 a.m.
ENGATIVÁ
Los Álamos
Carrera 84 a Carrera 86 entre Calle 62 a Calle 64
07:00 a.m.
05:00 p.m.
FONTIBÓN
Sabana Grande
Carrera 99 a Carrera 105 entre Calle 12 a Calle 18
06:30 a.m.
06:00 p.m.
RAFAEL URIBE URIBE
Libertador
Carrera 23 a Carrera 29 entre Calle 29 sur a Calle 32 sur
08:00 a.m.
05:00 p.m.
SUBA
Britalia
Carrera 53 a Carrera 59 entre Calle 162 a Calle 167
08:30 a.m.
05:00 p.m.
Estoril
Calle 101 a Calle 103 entre Carrera 45 a Carrera 47
07:00 a.m.
12:30 p.m.
Granada Norte
Carrera 53 a Carrera 55 entre Calle 166 a Calle 168
08:30 a.m.
05:00 p.m.
TEUSAQUILLO
Galerías
Carrera 25 a Carrera 27 entre Calle 51 a Calle 53
08:30 a.m.
05:00 p.m.
USAQUÉN
San Patricio
Carrera 17 a Carrera 20 entre Calle 106 a Calle 115
09:00 a.m.
05:00 p.m.
USME
Localidad Usme
Vereda El Uval
07:00 a.m.
06:00 p.m.
La Requilina
Calle 117 sur a Calle 131 sur entre Carrera 13 a Carrera 15
07:00 a.m.
06:00 p.m.
JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2020
ANTONIO NARIÑO
Restrepo Occidental
Calle 13 sur a Calle 32 sur entre Carrera 23 a Carrera 25
08:00 a.m.
05:00 p.m.
BOSA
San Martín
Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 55 sur a Calle 57 sur
07:00 a.m.
05:30 p.m.
CHAPINERO
Antiguo Country
Carrera 15 a Carrera 19 entre Calle 84 a Calle 88
09:00 a.m.
03:00 p.m.
Chico Norte II Sector
Carrera 7 a Carrera 11 entre Calle 94 a Calle 97
09:00 a.m.
05:00 p.m.
CIUDAD BOLÍVAR
Cedritos Del Sur
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur
09:00 p.m.
07:00 a.m.
Localidad Ciudad Bolívar
Vereda Mochuelo Alto Vía a Pasquilla
08:00 a.m.
05:00 p.m.
FONTIBÓN
Sabana Grande
Carrera 103 a Carrera 105 entre Calle 12 a Calle 14
06:30 a.m.
06:00 p.m.
SUBA
Altos De Chozica
Calle 130 a Calle 132 entre Carrera 87 a Carrera 89
08:30 a.m.
05:00 p.m.
Los Naranjos
Carrera 87 a Carrera 92 entre Calle 129 a Calle 132
08:30 a.m.
05:00 p.m.
Prado Pinzón
Carrera 44 a Carrera 47 entre Calle 142 a Calle 145
08:30 a.m.
05:00 p.m.
TEUSAQUILLO
Alfonso López
Carrera 20 a Carrera 22 entre Calle 45 a Calle 47
10:00 p.m.
06:00 a.m.
USAQUÉN
Santa Barbara Occidental
Carrera 16 a Carrera 19 entre Calle 117 a Calle 121
09:00 a.m.
04:30 p.m.
USME
Olarte
Kilómetro 3 Chiguaza
08:00 a.m.
05:00 p.m.
SOACHA
Municipio De Soacha
Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 10 a Calle 12
08:00 a.m.
10:00 a.m.