Cortes de energía este miércoles 2 y jueves 3 de diciembre en la capital

-–Con el fin de realizar trabajos de mantenimiento este miércoles 2 y jueves 3 de diciembre , Enel Codensa hará cortes del servicio eléctrico en los siguientes sectores de la capital de la República:

MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2020

Se realizarán trabajos de mantenimiento en 14 barrios, de los 988 que tiene la ciudad

BOSA

San Bernardino II

Calle 60 sur a Calle 62 sur entre Carrera 98 a Carrera 100

08:00 a.m.

12:00 p.m.

CIUDAD BOLÍVAR

Cordillera Del Sur

Calle 75 sur a Calle 78 sur entre Carrera 18 a Carrera 21

07:30 a.m.

05:30 p.m.

Naciones Unidas

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur

07:30 a.m.

05:30 p.m.

Quiba

Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur

09:00 p.m.

06:00 a.m.

ENGATIVÁ

Los Álamos

Carrera 84 a Carrera 86 entre Calle 62 a Calle 64

07:00 a.m.

05:00 p.m.

FONTIBÓN

Sabana Grande

Carrera 99 a Carrera 105 entre Calle 12 a Calle 18

06:30 a.m.

06:00 p.m.

RAFAEL URIBE URIBE

Libertador

Carrera 23 a Carrera 29 entre Calle 29 sur a Calle 32 sur

08:00 a.m.

05:00 p.m.

SUBA

Britalia

Carrera 53 a Carrera 59 entre Calle 162 a Calle 167

08:30 a.m.

05:00 p.m.

Estoril

Calle 101 a Calle 103 entre Carrera 45 a Carrera 47

07:00 a.m.

12:30 p.m.

Granada Norte

Carrera 53 a Carrera 55 entre Calle 166 a Calle 168

08:30 a.m.

05:00 p.m.

TEUSAQUILLO

Galerías

Carrera 25 a Carrera 27 entre Calle 51 a Calle 53

08:30 a.m.

05:00 p.m.

USAQUÉN

San Patricio

Carrera 17 a Carrera 20 entre Calle 106 a Calle 115

09:00 a.m.

05:00 p.m.

USME

Localidad Usme

Vereda El Uval

07:00 a.m.

06:00 p.m.

La Requilina

Calle 117 sur a Calle 131 sur entre Carrera 13 a Carrera 15

07:00 a.m.

06:00 p.m.

JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2020

ANTONIO NARIÑO

Restrepo Occidental

Calle 13 sur a Calle 32 sur entre Carrera 23 a Carrera 25

08:00 a.m.

05:00 p.m.

BOSA

San Martín

Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 55 sur a Calle 57 sur

07:00 a.m.

05:30 p.m.

CHAPINERO

Antiguo Country

Carrera 15 a Carrera 19 entre Calle 84 a Calle 88

09:00 a.m.

03:00 p.m.

Chico Norte II Sector

Carrera 7 a Carrera 11 entre Calle 94 a Calle 97

09:00 a.m.

05:00 p.m.

CIUDAD BOLÍVAR

Cedritos Del Sur

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur

09:00 p.m.

07:00 a.m.

Localidad Ciudad Bolívar

Vereda Mochuelo Alto Vía a Pasquilla

08:00 a.m.

05:00 p.m.

FONTIBÓN

Sabana Grande

Carrera 103 a Carrera 105 entre Calle 12 a Calle 14

06:30 a.m.

06:00 p.m.

SUBA

Altos De Chozica

Calle 130 a Calle 132 entre Carrera 87 a Carrera 89

08:30 a.m.

05:00 p.m.

Los Naranjos

Carrera 87 a Carrera 92 entre Calle 129 a Calle 132

08:30 a.m.

05:00 p.m.

Prado Pinzón

Carrera 44 a Carrera 47 entre Calle 142 a Calle 145

08:30 a.m.

05:00 p.m.

TEUSAQUILLO

Alfonso López

Carrera 20 a Carrera 22 entre Calle 45 a Calle 47

10:00 p.m.

06:00 a.m.

USAQUÉN

Santa Barbara Occidental

Carrera 16 a Carrera 19 entre Calle 117 a Calle 121

09:00 a.m.

04:30 p.m.

USME

Olarte

Kilómetro 3 Chiguaza

08:00 a.m.

05:00 p.m.

SOACHA

Municipio De Soacha

Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 10 a Calle 12

08:00 a.m.

10:00 a.m.