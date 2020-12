Este año no levantarán el Pico y Placa en diciembre y año nuevo en Bogotá

A diferencia de otros años, este diciembre no se levantará la restricción del pico y placa en Bogotá. La Administración Distrital tomó esta decisión con el propósito de reducir los siniestros viales durante el fin de año y para evitar la congestión vehicular en las vías de la ciudad.

Ten en cuenta que transitar en la ciudad mientras está la restricción vigente te puede acarrear una multa de 15 salarios mínimos, que equivalen a $438 mil pesos.

¿Cómo será el pico y placa en diciembre en Bogotá?

Se seguirá manteniendo el mismo esquema, es decir, el pico y placa funciona por placas pares e impares. Los días impares tienen restricción los vehículos terminados en placa impar 1, 3, 5, 7 y 9, mientras que en los días pares la tienen los vehículos que tienen placa terminada en 0, 2, 4, 6 y 8.

Horarios de pico y placa: De lunes a viernes de 6 am. a 8:30 am. y de 3 p m. a 7:30 pm. No hay restricción de pico y placa los sábados, domingos y festivos.

Recuerda las excepciones para el Pico y Placa:

Personal de salud: Si eres personal de salud quedas eximido del pico y placa.

Carros eléctricos e híbridos: Si tienes un vehículo híbrido debes inscribirte en la Secretaría de Movilidad www.movilidadbogota.gov.co para poder acceder a la excepción del pico y placa.

Pago del “pico y placa Solidario”: Los ciudadanos deberán realizar un aporte de $2.066.200 pesos por un permiso de 6 meses de duración. https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano/#/

La Secretaría de Movilidad instalará puestos de control para evitar todo tipo de inconvenientes en las vías y para evitar que se excedan los límites de velocidad.