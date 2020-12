Fiscal general de EE.UU notifica que no ha detectado fraude generalizado en elección presidencial

–El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aseguró este martes que el Departamento de Justicia no ha visto ninguna evidencia de fraude electoral generalizado que pudiera cambiar el resultado de la elección presidencial de 2020.



Tácitamente, el jefe de la cartera de Justicia refutó las denuncias del presidente Donald Trump, quien se niega a reconocer la derrota alegando que los comicios estuvieron amañados. El equipo del mandatario afirma que el Departamento de Justicia no ha investigado en profundidad.

«Hasta la fecha no hemos visto ningún fraude de magnitud tal que pudiera haber generado un resultado diferente en la elección», afirmó Barr en una entrevista a The Associated Press.

El fiscal general dijo además que el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han estado trabajando para dar seguimiento a las quejas e información específicas que han recibido.

Los abogados del presidente en funciones Donald Trump señalaron en una declaración que «la opinión (de Barr) parece carecer de conocimiento o de investigación con respecto a irregularidades sustanciales y evidencia de un fraude sistémico».

Los estados de Estados Unidos están certificando la victoria del ex vicepresidente Joe Biden sobre Trump en la carrera por la Casa Blanca. Trump (republicano) ha dado luz verde a su administración para que inicie la transición para Biden (demócrata), pero se ha negado a reconocer su derrota.

El Fiscal General sostuvo que sí se han producido irregularidades, algunas de las cuales habrían afectado a «unos pocos miles de votos», pero aseguró que obedecen a «circunstancias muy particulares» y que están siendo descubiertas.

«No hay alegaciones sistemáticas», puntualizó y añadió: «Existe una tendencia creciente a recurrir al sistema judicial para intentar arreglarlo todo y si alguien no le gusta algo, entonces quiere que el Departamento de Justicia vaya a investigar».

A comienzos de noviembre, una semana después de las elecciones, Barr recibió numerosas críticas por emitir un memorando autorizando a todos los fiscales a iniciar investigaciones por su cuenta en caso de que se produjeran «alegaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado individual».

A pesar de esta medida, la cartera de Justicia no ha logrado por el momento encontrar pruebas que justifiquen poner en duda el resultado de una elección que el actual presidente habría perdido por más de seis millones de votos.

Reacción del equipo de Trump

En este sentido, el equipo de campaña de Trump reaccionó a las declaraciones del secretario de Justicia con un duro comunicado en el que ponía en entredicho el trabajo de su departamento.

«Con todo el respeto al secretario de Justicia, no ha existido nada que se asemeje a una investigación del Departamento de Justicia», comienza el comunicado, firmado, entre otros, por Rudy Giuliani, abogado y asesor de Trump. «Tenemos numerosos testigos declarando bajo juramento que fueron testigos de la comisión de crímenes».

Asimismo, el comunicado acusa a la agencia federal de no haber examinado aún ninguna máquina de votación, en referencia a una teoría sin sustentar que afirma que Venezuela habría manipulado estos equipos en connivencia con funcionarios estadounidenses, tanto demócratas como republicanos.

Después de casi un mes desde la jornada electoral, los republicanos aún no han logrado presentar estas pruebas ni testigos de cargo en ninguno de los más de 30 pleitos presentados por el momento, una estrategia que les ha llevado incluso a ser reprendidos en los tribunales.

«Las elecciones libres y justas son el alma de nuestra democracia. Las acusaciones de injusticia son serias. Pero calificar una elección como injusta no significa que sea así», escribió Stephanos Bibas en nombre de un panel de tres jueces al desestimar el pasado viernes una de estas demandas. (Con información de Agencia Xinhua y Voz de América).