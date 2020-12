Maduro: «Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia»

–Nicolás Maduro, aseguró este martes que si la oposición gana las elecciones legislativas del domingo, dejará la Presidencia de Venezuela, aunque la mayoría política liderada por Juan Guaidó no participará en esta contienda por considerarla «fraudulenta».

«Al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos, si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela», dijo el mandatario en un acto de campaña, en Caracas.

Maduro explicó que se trata de un «reto» propuesto por algunos de los dirigentes opositores que participarán en las votaciones como el excandidato presidencial Javier Bertucci y el secretario de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, quien se quedó a cargo de ese partido por decisión judicial.

«Ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito. A toda la oposición le digo (que) acepto el reto, el domingo que viene, acepto el reto, vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante», expresó Maduro.

«Si la oposición saca más votos que nosotros y nos ganan las elecciones el domingo, tomaremos otro camino. Asumo este reto, se que el pueblo va a salir a votar y tendremos un triunfo de la Revolución Bolivariana, agregó.

Luego aseguró: «Hemos tenido que sufrir cinco años de horror, de complot, de conspiración y de fracaso para que nuestro pueblo tenga conciencia de que fue un error elegir a la oposición y darle el poder de la Asamblea Nacional».

Aunque los líderes tradicionales del antichavismo no se presentarán en estos comicios, algunas de las formaciones opositoras más grandes sí participarán ya que las directivas de esos partidos fueron intervenidas y sustituidas por militantes que habían sido expulsados por, supuestamente, mantener acuerdos en secreto con el Gobierno.

«Me perdonan lo crudo que soy, pero ya basta, cinco años más con la oposición dirigiendo la Asamblea no, así no (…) si la oposición saca más votos que nosotros y nos gana las elecciones el domingo, ya, tomaremos otro camino, asumo el reto, lo asumo con valentía», expresó Maduro.

La oposición venezolana que controla el Parlamento y que se mantiene reunida en torno a Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, no postuló aspirantes a estas elecciones al considerar que el proceso es una «farsa» que busca legitimar al Ejecutivo de Maduro, al que tachan de «dictadura». (Información DW).