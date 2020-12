Gobierno recomienda a los colombianos mantener medidas de prevención y no usar pólvora el Día de las Velitas

Abstenerse de usar pólvora, cuidando de manera especial a niñas y niños, así como mantener las medidas preventivas para evitar contagios por covid-19, fue la recomendación que el Presidente Iván Duque hizo este viernes durante el programa televisivo ‘Prevención y Acción’, que lideró desde la ciudad de Cúcuta.

“Vamos a empezar nuestro espacio ‘Prevención y Acción’ también conversando sobre la celebración del Día de las Velitas, que está en el corazón de todos los colombianos. Sabemos que es una fecha en la que muchas familias se reúnen para dar la bienvenida a nuestra Navidad”, dijo.

“El mensaje: tenemos todos que cuidarnos, evitar las aglomeraciones dentro del hogar. Tenemos que ser muy precavidos, cuidar a las personas adultos mayores, a los que tienen preexistencias. Que tratemos de ser muy conscientes de la responsabilidad que trae cuidarnos para cuidar a los demás”, agregó.

“Por supuesto, reiterar también el mensaje de no permitir a los niños usar pólvora. La pólvora no es sinónimo de Navidad”, puntualizó.

Recomendaciones del MinSalud

Sobre este mismo tema, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, entregó una serie de recomendaciones para tener una Navidad segura, sin riesgos de contagio de covid-19 y cero quemados.

Estas recomendaciones se basan en dos aspectos principales que aumentan el riesgo: los encuentros familiares y las compras, indicó el Ministro y agregó que se debe “procurar que los encuentros sean siempre con la familia nuclear. Si son de familia extensiva, usar las medidas de bioprotección, y tener en cuenta que casi siempre percibimos que las personas más allegadas tienen menos probabilidad de tener el virus; entonces es en esos núcleos familiares donde también debemos protegernos”.

Igualmente, se debe programar con antelación la fecha de los encuentros y la cantidad de personas que asistirán a las reuniones, lo cual permitirá tener una idea anticipada de la densidad de personas en los espacios. De igual manera, reforzar las medidas de bioseguridad en los encuentros intergeneracionales.

En cuanto a las compras, el Ministro recomendó hacerlas con tiempo para evitar aglomeraciones en centros comerciales, si se trata de presenciales. Así mismo, privilegiar las compras electrónicas y seguir las recomendaciones de entrega y recepción de paquetes. Los centros comerciales deben mantener la implementación de los protocolos de bioseguridad.

Disfrutar la Noche de las Velitas

“Para la Noche de las Velitas, disfrutarla. Buscar que siempre haya novenas al aire libre y usar siempre el tapabocas. Tener cuidado cuando prendemos las velas para no tener algún efecto inflamable por alcohol o aerosoles que tengamos cerca, y solo una persona debe encender la vela. El adulto debe siempre retirarse todos los elementos inflamables y, como siempre, por último, no usar pólvora; eso es muy importante”, enfatizó el Ministro de Salud.

Uso de tapabocas

Cabe recordar que esta semana la Organización Mundial de la Salud expidió una serie de recomendaciones para el uso del tapabocas.

“En áreas de transmisión comunitaria usar siempre el tapabocas, específicamente en lugares cerrados donde no haya una ventilación adecuada o no se pueda siempre conservar la distancia de menos de un metro. Esto significa que debemos usarlo permanentemente en centros comerciales, oficinas y colegios”, indicó el Ministro de Salud.

Los tapabocas con válvula no son recomendables, porque si el usuario está infectado puede infectar a los demás. El uso del tapabocas debe acompañarse con otras medidas de bioprotección, como higiene de manos, distancia física, evitar tocarse la cara, cubrirse al toser, ventilación adecuada y aislamiento.

La OMS reiteró que se debe utilizar el tapabocas cuando haya un visitante que no es miembro del hogar y no haya ventilación. Así mismo, su posición de que los niños menores de cinco años no deben utilizar tapabocas; entre 6 y 11 años, depende del riesgo y de la posibilidad de supervisión por un adulto.

“No es recomendable usar el tapabocas cuando estamos haciendo ejercicio y otras recomendaciones en el manejo propio: no tocarlo mientras se usa, reemplazarlo si se nos humedece, no reutilizarlo, no quitárselo para hablar, no compartirlo, y si son de tela lavarlos con jabón detergente, al menos una vez al día, con agua caliente si es posible”, concluyó el Ministro de Salud.

(Con información del Ministerio de Salud).

(Fin/lfg/fca)