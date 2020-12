ABORTO ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Por: Carlos Fradique-Méndez

DIGNIDAD DE LA MUJER

El tema del aborto no es una lucha por la dignidad de la mujer. Es propuesta de un colectivo centenario que parte de la creencia de que no permitir el aborto libre es violencia contra la mujer. Además la lu-cha la presentan como una reacción contra lo que llaman derecha y contra la religión católica, aun cuando algunos sectores de lo que llaman izquierda y otras religiones no son abortistas.

Debe quedar claro: el eventual aborto es un apéndice de la PROGE-NITURA RESPONSABLE y autorizarlo sin causa justa es tanto como desconocer esta obligación constitucional. Además no debe ser un tema religioso, ni político partidista. Es una eventualidad fáctica y de-be enmarcarse en los parámetros que la Constitución señala como ideal de una familia célula, núcleo, institución básica de la sociedad. Sin familia responsable, sin familia estable, sin familia es sana convi-vencia no se puede imaginar una Colombia viable.

El aborto debe ser excepcional. No puede ser un negocio. Creo que ninguna mujer quiere abortar para sentirse orgullosa de haber abor-tado. La mujer que queda embarazada y se ve enredada en un pro-blema, siente que el mundo se le viene encima y siente el crujir de dientes. Y en este drama debe involucrarse al hombre que embara-za, porque hoy por hoy el embarazo es de la pareja y no solo de la mujer.

La Corte Constitucional en el año 2006, hace 14 años ajustó el art 122 del Código penal y declaró legal el aborto en 3 casos que des-glosados son 9. Y desde esa época, grupos de mujeres han tomado la bandera del aborto y del antiaborto para polarizar al país y generar conflictos donde no los debe haber.

Las circunstancias en las que se puede practicar el aborto de manera legal son por hechos justificados. En verdad no son nuevos. Los aprendí en los años 60 siendo estudiante de derecho en la Universi-dad libre de Bogotá. La gran diferencia es que hasta el año 2006 quien era participe del aborto debía probar que su actuar era legal, A partir de mayo de 2006 es al Estado a quien corresponde probar que el actuar es ilegal.

Lo que echo de menos es que no HAYA UNA POLITICA DE ESTA-DO abierta, firme, convincente de que DEBE HABER CERO EMBA-RAZOS EN Y POR ADOLESCENTES y cero embarazos no deseados. Bajo esta cultura el aborto será, como debe ser, excepcional. Repito CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES. Gracias por apo-yar esta que debe ser política de estado.

DE LAS NORMAS QUE LAS DEMANDANTES EN PRO DEL ABOR-TO LIBRE CONSIDERAN VIOLADAS. Solo hago comentarios bre-ves y preguntas puntuales.

Las demandantes indican como violados el preámbulo y los artículos

1 (dignidad humana) ¿Acaso son más dignos quienes participan en el aborto y son indignos quienes deciden perseverar con el cui-dado de la vida humana que está por nacer?

2 (fines esenciales del Estado). ¿Acaso con el aborto libre se logra servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cul-tural de la Nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, proteger a todas las personas residentes en Co-lombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y li-bertades y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Es-tado y de los particulares.?

11 (derecho a la vida), ¿Acaso tiene mejor calidad de vida la mujer que aborta, las personas que participan en un aborto?

3 (derechos a la libertad, igualdad y no discriminación), ¿Liber-tad de no embarazarse y no embarazar, para evitar el aborto? ¿Igualdad y discriminación con quienes, que sí tienen derecho al aborto libre?

16 (derecho al libre desarrollo de la personalidad), ¿Quiénes de-ciden cuidar la vida humana del que está por nacer atentan contra el libre desarrollo de la personalidad? ¿Es mejor la personalidad de quienes participan en el procedimiento del aborto?

18 (derecho a la libertad de conciencia y de creencias), El aborto no es un tema religioso. ¿Qué religión de las que se practican en Colombia es abortista? ¿Puede la H. Corte Constitucional ordenar a las religiones que se practican en Colombia, que deben modificar sus códigos de conducta para que acepten el aborto libre?

19 (libertad de cultos), Hago el comentario anterior.

20 (derecho a la información), ¿Qué norma prohíbe que se informe sobre el aborto? Si se viola el derecho a la información porque debe informarse sobre un aborto ilegal, también de violaría con la informa-ción que debe darse respecto de los demás delitos.

26 (libertad de escoger profesión u oficio), ¿El estar embarazada impide que se pueda escoger profesión u oficio? Multitud de mujeres embarazadas se llenan de entusiasmo para estudiar, para mejorar sus empleos porque un hijo mueve más montañas que el amor. En últimas porque un hijo, una hija, son o deben ser la manifestación más sublime del amor.

43 (igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres), ¿Se pretende que todas aborten?

49 (derecho a la salud), ¿Acaso el embarazo es una enfermedad?

67 (derecho a la educación) ¿La mujer que aborta es más educa-da que la que no ha abortado? ¿Los que participan en el aborto son más educados?

93 (prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Co-lombia) de la Constitución de 1991. En ningún tratado de los apro-bados por Colombia se ordena que la Constitución consagre el abor-to libre.

Es importante recordar que el tema del aborto fue abordado en la asamblea constituyente y si la memoria no me falla, el constituyente IVAN MARULANDA propuso la opción del aborto libre y la comisión de la cual hacia parte el constituyente JAIME BENITEZ TOBON, la negó. Presento excusas si me equivoco en los nombres, pero por ra-zón de la pandemia no me permiten ir la oficina. Pero es fácil confir-marlo en las gacetas de la Constituyente que están a disposición de la H. Corte.

