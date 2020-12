Colombia no reconoce «resultados fraudulentos» de las elecciones de Venezuela

–El gobierno colombiano notificó que no reconoce los resultados de «las elecciones fraudulentas» de este domingo en Venezuela, por considerar que se realizaron sin garantías de imparcialidad, libertad y transparencia.

El pronunciamiento lo hizo a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual advierte que con esta elección fraudulenta el régimen dictatorial de Nicolás Maduro busca prolongar la usurpación del poder.

El gobierno colombiana reafirma que solo unas elecciones libres, justas y creíbles permitirán iniciar el camino para el retorno democrático de Venezuela.

Previamente, el presidente Iván Duque, había advertido el sábado desde el municipio de Ocaña, Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, que Colombia no iba a legitimar jamás la dictadura de Nicolás Maduro, «porque el día que legitimemos esa dictadura habremos perdido todos los principios democráticos en los que se fundamenta esta República, y eso no va a ocurrir mientras yo sea el Presidente de Colombia”.

Adicionalmente, el mandatario colombiano se refirió a la preocupación expresada por líderes de Norte de Santander sobre la actividad de bandas criminales en la frontera y señaló que “al otro lado, los que están en el poder son de una bacrim”.

“Son una bacrim. El ‘Cartel de los Soles’ es una bacrim. Ellos son los aliados de la ‘Narcotalia’, son los aliados también del Eln, que lo tienen operando en el Arco Minero; son los aliados de ‘Los Caparros’, de ‘Los Pelusos’, del ‘Clan del Golfo’. Y por eso es que nosotros hemos denunciado esto internacionalmente”, expresó Duque.

El siguiente es el texto integral de la declaración de la cancillería colombiana, tras las elecciones de este domingo en Venezuela:

«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, frente a los comicios fraudulentos organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, realizados el 6 de diciembre de 2020, manifiesta:

1. Colombia no reconoce los resultados de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre promovidas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático. No es posible reconocer legitimidad a unos comicios que se llevaron a cabo sin la existencia de una autoridad electoral neutral, independiente y transparente, sin la participación de todas las fuerzas políticas, en particular de la oposición democrática perseguida por el régimen, y que no tuvieron una observación electoral objetiva y fidedigna.

2. Con esta elección fraudulenta el régimen dictatorial de Nicolás Maduro busca prolongar la usurpación del poder, y asegurar el control sobre la Asamblea Nacional, única institución democrática que sobrevive en Venezuela.

3. Colombia insta a la comunidad internacional a reforzar esfuerzos dentro del marco del derecho internacional, para apoyar al pueblo venezolano en sus expectativas de restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, y en su clamor de justicia frente a los graves abusos y delitos de lesa humanidad atribuidos al régimen ilegítimo en diversos informes de organismos multilaterales.

4. Colombia reafirma que solo unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, permitirán iniciar el camino para el regreso de la democracia y la superación de la crisis multidimensional que vive Venezuela».