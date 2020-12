Captores dejaron en libertad al ingeniero español Jesús Quintana García

El ingeniero forestal español Jesús Quintana García, director del Centro Internacional de Agricultura Tropical, quien había sido secuestrado en las últimas horas en el departamento del Cauca, fue liberado en la tarde de este lunes, según lo confirmaron personas cercanas a Quintana a través de Twitter.

Hasta el momento se desconocen los detalles de la liberación, pero a través de un trino, el Director de The Alliance of Bioversity International and Ciat, Juan Lucas Restrepo, señaló: “Jesús Quintana ha sido liberado. Camino a casa. Está sano y salvo. Estamos felices!!”.

Jesús Quintana ha sido liberado. Camino a casa. Está sano y salvo. Estamos felices!! — Juan Lucas Restrepo (@jlucasrestrepo) December 7, 2020

El ingeniero forestal español Jesús Quintana García fue secuestrado este domingo en Colombia por un grupo de desconocidos cuando viajaba por la carretera que comunica a los municipios de Toribio y Caloto, en el departamento de Cauca.

Quintana, un experto en desarrollo rural sostenible, había llegado al territorio colombiano el pasado 25 de marzo para asumir la dirección del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), un puesto que tiene el rango de funcionario internacional.

A través de Facebook, la Alliance of Bioversity International and CIAT, dio cuenta del secuestro de Quintana García, señalando que fue capturado ilegalmente por un grupo armado el sábado 5 de diciembre, en circunstancias confusas.

«La Alianza pide respeto por la vida de nuestro colega y exige su pronta liberación», complementó.

El director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, confirmó el secuestro y lo atribuyó a un «un grupo criminal» aún no identificado, que lo interceptaron «entre el departamento del Cauca y el departamento del Huila».

Según el general Atehortúa, «por su origen extranjero le llamó la atención a esta organización criminal y, por lo tanto, se conoce que pretenden hacer una exigencia económica».

A su turno, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que espera que Quintana sea liberado «a la mayor brevedad», y apuntó que «se trata de un funcionario internacional con categoría diplomática que dirige un centro de agricultura tropical que es un orgullo» para el país.

El ingeniero español, director gerente para las Américas de la Alianza de Bioversity International y el CIAT, organismo con sede en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, desde marzo venía impulsado proyectos para el desarrollo de tecnologías enfocadas en la seguridad alimentaria y en la optimización de los recursos hídricos de la Amazonía.