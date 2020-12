Distrito invita a celebrar en familia la Noche de Velitas

El Secretario de Gobierno del Distrito, Luis Ernesto Gómez, invitó a la ciudadanía a que esta noche de celebración compartan en familia y eviten accidentes

con las velitas.

Aseguró que las noches del 7 y 8 de diciembre tradicional Noches de Velitas son también las noches donde mayor número de casos de lesionados por pólvora y por quemaduras se presentan en la temporada final del año.

“El año pasado, de los 53 casos presentados, prácticamente la mitad sucedieron en tan sólo estas dos noches. Esta celebración de velitas no puede ser una celebración de tristeza, de quemados ni de niños lesionados por pólvora”, dijo.

El secretario hizo un llamado a la responsabilidad para evitar este tipo de situaciones. “Les pedimos a todos los padres de familia una enorme responsabilidad en este 7 y 8 de diciembre no comprar pólvora, no utilizar pólvora, recordar que está completamente prohibida no sólo en Bogotá, sino en todo el departamento de Cundinamarca, estaremos muy atentos desde las alcaldías locales haciendo control, inspección y vigilancia en distintos lugares de la ciudad, incautando posible mercancía de pólvora”, señaló.

Asimismo, dijo que se deben evitar las aglomeraciones para prevenir posibles contagios por Covid – 19.

Por su parte el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos, Diego Moreno, advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos en el manejo de las velitas esta noche. ”Tradicionalmente en nuestra ciudad esta ha sido una de las fechas donde más incendios estructurales se han presentado en viviendas, otros en algunos locales comerciales, donde prenden las velitas”.

El oficial de los bomberos de Bogotá entregó recomendaciones a la ciudadanía a la hora de encender las velas. “Por favor tengamos mucho cuidado, les recomendamos no dejar las velas solas, utilizar superficies que no se prendan, no poner las velas en lugares donde se puedan prender cortinas, manteles, mesones, mesas de madera, etcétera.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para que supervisen a sus hijos. “Que no vayan a estar en contacto directo o manipulan de una manera equivocada las velas velones y candelabros”, finalizó.