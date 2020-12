Elecciones en Venezuela: Chavismo ganó bajo una abrumadora abstención; Maduro celebra «tremenda victoria»

-Guaidó perderá su condición de jefe del poder Legislativo a partir del próximo 5 de enero, cuando se instalen los diputados electos esta jornada.

–Como estaba previsto, el chavismo ganó las elecciones parlamentarias celebradas este domingo en Venezuela, bajo abrumadora abstención, pues la oposición no participó.

«Hemos tenido una tremenda victoria electoral», expresó Nicolás Maduro tras el primer reporte sobre los resultados electorales, aunque sin conocerse todavía el número exacto de escaños.

La alianza oficialista, liderada por el Gran Polo Patriótico, ganó las elecciones legislativas celebradas este domingo con el 67,6% de los votos emitidos, cuando se ha recontado el 82,35% de las papeletas, informó la madrugada de este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hace 5 años reconocí los resultados y la derrota, pensábamos que íbamos a construir canales de diálogo. Hoy 5 años después tengo que salir a decir que tenemos una nueva asamblea nacional y hemos obtenido una gigantesca victoria electoral», celebró Maduro.

Anunció que esta victoria es un compromiso para los futuros compromisos. “Viene un cambio de ciclo, positivo, de recuperación, de superación del bloqueo, un ciclo virtuoso y con soberanía. Vamos a prepararnos en el Gran Polo Patriótico para la renovación de gobernadores y gobernadoras en 2021”, dijo visiblemente emocionado.

Felicito al GPP y a los hombres y mujeres de las UBCH porque superando las dificultades del bloqueo y la Pandemia, han salido a votar. Ganamos con votos, vencimos a la oposición maligna y podemos decir que viene un cambio de ciclo, positivo, virtuoso, de trabajo y recuperación. pic.twitter.com/cSw5s1Mnfl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 7, 2020

Maduro también escribió: «Celebro y reconozco la valentía de los 14 mil 400 candidatos y candidatas que se sumaron a la fiesta electoral. Asimismo, felicito a los diputados, diputadas, principales y suplentes que resultaron electos. Llegó al Poder Legislativo gente buena, comprometida y trabajadora».

Según el primer informe oficial, se han contado 5.264.104 votos, de los que 3.558.320 fueron para el GPP, mientras que una alianza encabezada por los partidos tradicionales Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) quedó en segundo lugar con 944.665 sufragios, lo que supone el 17,95%, detalló la presidenta del CNE, Indira Alfonzo.

La funcionaria no precisó cuántos de los 277 escaños corresponden a cada fracción política, pero los resultados provisionales aseguran que las grandes figuras del chavismo, como Diosdado Cabello, la primera dama Cilia Flores, María León, el presentador de televisión Mario Silva y el expresidente del Parlamento Jesús Soto lograron un puesto en la Cámara.

Más de 20,7 millones de venezolanos fueron llamados a las urnas este domingo para renovar el unicameral Parlamento del país sudamericano, pero Efe pudo constatar la tímida participación de los electores a lo largo de la jornada. Una enfermera y madre soltera resumía la apatía general a la agencia AP de camino al trabajo diciendo que no votó porque no sirve de nada ni tiene impacto alguno: «No me apetece perder el tiempo (…) estamos cansados de todo esto, no es fácil», añadió.

La oposición, liderada por Juan Guaidó, sostuvo que la abstención superó el 80% (los datos oficiales la cifran en el 69%) y celebró que los ciudadanos dejaran los centros «vacíos». Tras el boicot al que llamó en las elecciones parlamentarias, Guaidó perderá su condición de jefe del poder Legislativo a partir del próximo 5 de enero, cuando se instalen los diputados electos esta jornada. (Con información de DW).