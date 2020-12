Duque garantiza disponibilidad oportuna de vacuna contra el Covid-19

Ante los alcaldes de ciudades capitales, el presidente Iván Duque garantizó la disponibilidad oportuna de la vacuna contra el Covid-19, y agregó que “los avances son grandes, y la razón por la cual nosotros no estamos haciendo alarde es que hasta que no esté cerrada ciento por ciento cada negociación, nosotros no la vamos a divulgar”.

“Mi mensaje para los alcaldes, como se lo he dado a los gobernadores y lo he dicho en general: aquí nadie se va a quedar sin una atención oportuna en el sistema de vacunación”, dijo el Presidente Iván Duque al participar este miércoles en la Cumbre de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), que se desarrolla en Ibagué.

El Mandatario expuso que, desde abril pasado, el Gobierno Nacional adelanta gestiones para acceder a una eventual vacuna, a través del mecanismo Covax y de negociaciones bilaterales con distintas farmacéuticas.

En este sentido, el Jefe de Estado precisó: “Desde el mes de abril, con el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, veníamos teniendo conversaciones con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud sobre la agenda de vacunación.

“Al comienzo, el escenario de tener una gran coalición de países para adquisición en masa se veía muy distante. Lo cierto es que se logró consolidar la estrategia Covax. Covax tiene una participación. Covax tiene la posibilidad de comprar un número significativo de millones de dosis.

“Pero, también, sabiendo que no se puede quedar un Estado en un solo enfoque, nosotros también creamos un comité técnico de vacunas, con expertos, para también evaluar el desarrollo de las vacunas que se estuvieran dando a través del sector farmacéutico internacional, para poder también tener nosotros negociaciones de carácter bilateral, que se han adelantado y que yo creo que van bastante avanzadas y que obviamente esperamos, una vez se materialicen, ojalá en los próximos días ya, transmitirlas con precisión”.

De acuerdo con el Presidente Duque, “los avances son grandes, y la razón por la cual nosotros no estamos haciendo alarde es que hasta que no esté cerrada ciento por ciento cada negociación, nosotros no la vamos a divulgar”.

Colombia, campeón regional en inmunización

Así mismo, el Mandatario recordó a los alcaldes que nuestro país tiene una gran ventaja: Colombia, hoy, en América Latina es el campeón regional en inmunización.

“Colombia ha tenido uno de los planes ampliados de inmunización altamente reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud y es referente”, dijo.

Agregó que, de hecho, Colombia, casi todos los años, vacuna alrededor de 9 millones de personas. “Ningún otro país de América Latina, ni Brasil, vacuna 9 millones de personas al año, y esa es una ventaja que ya tenemos y que se tiene a través del sistema y que se tiene a través de la coordinación con las secretarías y que se tiene también a través de la cadenas de frío y de la cadena logística”, sostuvo.

Invitación a continuar con articulación y sanción de ley

En este sentido, el Jefe de Estado invitó a los alcaldes y gobernadores a continuar con la política de articulación, frente a lo cual planteó la realización de una mesa de trabajo entre mandatarios locales y Gobierno Nacional, tomando en cuenta, además, la sanción de la Ley, hoy en Ibagué, que declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra covid-19.

“Lo que propongo, como es un tema que ya está planteado aquí, es que, con el Ministro Fernando Ruiz, hagamos ya la mesa de trabajo, toda vez que tenemos el comité de expertos, toda vez que tenemos la política y que hoy, además, vamos a sancionar la Ley de vacunas, que fue aprobada por el Congreso de la República y que nos da, como nación, herramientas para lidiar con una circunstancia particular como esta, donde el Estado tiene que hacer inversiones de riesgo”, recalcó.

Luces de optimismo

Por último, el Presidente Duque agradeció a los alcaldes por la respuesta articulada que ha permitido a Colombia, como país, en medio de esta circunstancia difícil, tener unos elementos que hoy “nos dan luces de optimismo”.

Entre ellos, citó la duplicación de las unidades de cuidado intensivo (UCI), la capacidad de adaptarse para realizar pruebas en una red de 130 laboratorios que están procesando más de 50 mil diagnósticos diarios, los índices en tasa de letalidad, que está por debajo del promedio mundial, o de muertes por millón de habitantes, que muestra un buen comportamiento del país a nivel internacional, y la tasa de 92 por ciento de recuperación de personas contagiadas.

Indicó que esta articulación ha permitido atender a la población afectada con programas sociales y ayudar a la reactivación responsable de la economía, cuidando la salud de los colombianos.

“Gracias, porque esto ha sido posible producto de la coordinación de todos”, puntualizó el Presidente Duque.