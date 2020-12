Maduro dice otra vez que el gobierno colombiano planeó asesinarlo; ahora fue en pasadas elecciones venezolanas

–Vuelve y juega: Nicolás Maduro afirmó este martes que el gobierno colombiano planeó asesinarlo en las pasadas elecciones parlamentarias cumplidas en Venezuela el 6 de diciembre, dizque «porque Iván Duque me odia y odia a Venezuela».

Además aseguró que fue alertado del plan por fuentes de inteligencia colombiana.

«En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre descubrimos un plan que se fraguó en Colombia para asesinarme. Por eso tomé medidas legales y de seguridad. No puedo adelantar detalles porque las investigaciones están avanzando. No han podido y no podrán», expresó Maduro en una intervención por la televisión estatal venezolana.

“Solicité el cambio del centro de votación porque por fuente de inteligencia colombiana de muy buena confiabilidad nos llegó una información que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones en vivo y directo”, aseguró Maduro.

«Fuimos confirmando las informaciones y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio del centro de votación porque precisamente era un día fijo en un lugar fijo”, señaló Maduro.

Además sostuvo que «desde la Casa de Nariño, Iván Duque, participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones”.

Y añadió: «Iván Duque odia a Venezuela y está pendiente de todo lo relacionado con mi persona. Duque es unos de los presidentes que más odia a Venezuela. Tiene una persecución criminal declarada. Tiene mil mercenarios entrenando para algún día lanzarlos contra Venezuela”.

“Esa es la verdad y tomé mis precauciones de seguridad, todo ese asunto está en fase de investigación avanzada”, expresó.

Maduro también denunció que el gobierno de Colombia impidió que un avión al que iban a abordar veedores internacionales desde Venezuela sobrevolara espacio aéreo colombiano, y tuvieran que esperar más de 10 horas para hacerlo.

De otra parte, Maduro se refirió a la denuncia colombiana sobre la presencia de disidentes de las Farc en Venezuela.

“No aceptamos ni aceptaremos ningún grupo armado de Colombia, de ningún tipo de características en suelo venezolano”, afirmó.

“Cualquier grupo, de cualquier característica, que intente caminar por suelo venezolano, será capturado y se le aplicará toda la constitución y el peso de la ley, sea el grupo que sea, llámese como se quiera llamar”, señaló Maduro e insistió:

“No aceptamos grupos militares, paramilitares, armados, guerrilleros en tierra venezolana, no los aceptamos, es una posición de principios y muy firme que quiero reafirmar el día de hoy”.

Expresó que «la frontera gigantesca con Colombia siempre ha sido porosa y por ahí se mueve todo el delito que viene de Colombia, secuestradores, contrabandistas, narcotraficantes, se mueven en esa frontera. Hay una pelea permanente, es brutal la pelea, y también se mueven los grupos paramilitares, la guerrilla”.

Adicionalmente indicó que «la oligarquía colombiana ha pretendido siempre que Venezuela se meta en su conflicto interno. El conflicto de Colombia es de Colombia y deben resolverlo los colombianos, nosotros los podemos ayudar a dialogar , a buscar acuerdos y a firmar acuerdos de paz, que han sido violados todos”.

Finalmente expresó: “Podemos ayudar en la paz de Colombia, siempre dispuestos, pero no nos pidan que nos metamos en su conflicto”.

Igualmente Maduro hizo alusión a Estados Unidos:

«Hemos intentado sostener relaciones de respeto con el actual gobierno de los EE.UU, conversando con emisarios en varias ocasiones, pero se impuso el extremismo. No somos ni seremos jamás una colonia yankee, basado en ese principio, siempre estaremos dispuestos a entendernos», sostuvo.

«Me reuní con los defensores y defensoras de nuestra embajada en EE.UU. Los venezolanos le agradecemos su apoyo solidario en el resguardo del territorio Bolivariano en Washington. Nuevos tiempos vendrán para el restablecimiento de las relaciones de respeto entre ambas naciones», dijo en referencia al nuevo gobierno estadounidense de Joe Biden.

También habló sobre la Asamblea Nacional elegida en los comicios del pasado 6 de diciembre y dijo que tiene 2 temas vitales de trabajo: la recuperación económica para estimular e incentivar mecanismos virtuosos, y el diálogo político para la reconciliación y la ruta electoral del país.

«Dejemos el sectarismo de lado, vamos a escribir una nueva historia», expresó.