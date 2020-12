Mindefensa colombiano rechaza nuevas acusaciones de Maduro y lo llama tirano sin respaldo

–El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, rechazó este martes las nuevas denuncias de Nicolás Maduro sobre un nuevo plan para asesinarlo supuestamente fraguado en Colombia, las calificó de calumnias, a tiempo que lo llamó «tirano sin respaldo».

Las precisiones las hizo el alto funcionario colombiano en su cuenta en Twitter, tras el pronunciamiento hecho por Maduro de que el gobierno colombiano habia fraguado un plan para asesinarle durante las elecciones parlamentarias cumplidas el pasado domingo 6 de diciembre.

El ministro de Defensa colombiano advirtió que se trata de las usuales calumnias de Maduro contra el presidente Iván Duque que no le hacen mella porque provienen de un tirano sin respaldo, repudiado por su ilegitimidad política y el hastío popular.

Las usuales calumnias de @NicolasMaduro contra @IvanDuque, que rechazo con indignación, no hacen mella a un demócrata como el presidente colombiano, pues provienen de un tirano sin respaldo, señalado por la ONU, y repudiado por su ilegitimidad política y el hastío popular — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) December 8, 2020

En una rueda de prensa televisada desde el Palacio de Miraflores en Caracas, Maduro aseguró que «en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre descubrimos un plan que se fraguó en Colombia para asesinarme. Por eso tomé medidas legales y de seguridad. No puedo adelantar detalles porque las investigaciones están avanzando. No han podido y no podrán».

Lo cierto es que desde que asumió el poder en 2013, Maduro ha hecho más de 40 las denuncias sobre supuestos planes del gobierno colombiano para asesinarlo.

En esta oportunidad Maduro aseguró que fue alertado del plan por «fuentes de inteligencia colombianas».

«Fuimos confirmando las informaciones y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio del centro de votación porque precisamente era un día fijo en un lugar fijo”, señaló Maduro y aseguró que «desde la Casa de Nariño, Iván Duque, participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones”.

Según Maduro «Iván Duque odia a Venezuela y está pendiente de todo lo relacionado con mi persona. Duque es unos de los presidentes que más odia a Venezuela. Tiene una persecución criminal declarada. Tiene mil mercenarios entrenando para algún día lanzarlos contra Venezuela”, precisó.