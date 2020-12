Comisión Federal de Comercio de EE.UU. y 48 estados demandan a Facebook por monopolio

–Por infringir las leyes de libre competencia, la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. y 48 fiscales generales del país, encabezados por Letitia James, de Nueva York, presentaron este miércoles demandas antimonopolio contra Facebook.

La Comisión Federal de Comercio precisa en un comunicado que pediría una orden judicial que «podría, entre otras cosas: requerir la desinversión de activos, incluyendo Instagram y WhatsApp».

La FTC demandó a Facebook alegando que la compañía está manteniendo ilegalmente su monopolio de redes sociales personales a través de un curso de años de conducta anticompetitiva.

Subraya que tras una extensa investigación en cooperación con una coalición de fiscales generales de 46 estados, el Distrito de Columbia y Guam, se determinó que Facebook ha mantenido una estrategia sistemática, incluida la adquisición en 2012 de su rival emergente Instagram, la adquisición en 2014 de la aplicación de mensajería móvil WhatsApp e imposición de condiciones anticompetitivas a los desarrolladores de software para eliminar las amenazas a su monopolio.

«Este curso de conducta perjudica a la competencia, deja a los consumidores con pocas opciones para las redes sociales personales y priva a los anunciantes de los beneficios de la competencia», precisa.

La FTC está buscando una orden judicial permanente en un tribunal federal que podría, entre otras cosas: exigir la venta de activos, incluidos Instagram y WhatsApp; prohibir que Facebook imponga condiciones anticompetitivas a los desarrolladores de software; y exigir a Facebook que solicite notificación y aprobación previas para futuras fusiones y adquisiciones.

“Las redes sociales personales son fundamentales para la vida de millones de estadounidenses”, dijo Ian Conner, Director de la Oficina de Competencia de la FTC. “Las acciones de Facebook para afianzar y mantener su monopolio niegan a los consumidores los beneficios de la competencia. Nuestro objetivo es revertir la conducta anticompetitiva de Facebook y restaurar la competencia para que la innovación y la libre competencia puedan prosperar «.

Según la denuncia de la FTC, Facebook es el servicio de redes sociales personales dominante en el mundo y tiene el poder de monopolio en un mercado de servicios de redes sociales personales. Esta posición inigualable le ha proporcionado a Facebook ganancias asombrosas. Solo el año pasado, Facebook generó ingresos de más de $ 70 mil millones y ganancias de más de $ 18,5 mil millones.

Según la denuncia de la FTC, Facebook apuntó a posibles amenazas competitivas a su dominio. Instagram, una startup de rápido crecimiento, surgió en un momento crítico en la competencia de redes sociales personales, cuando los usuarios de servicios de redes sociales personales estaban migrando de computadoras de escritorio a teléfonos inteligentes y cuando los consumidores estaban adoptando cada vez más el intercambio de fotos. La denuncia alega que los ejecutivos de Facebook, incluido el CEO Mark Zuckerberg, reconocieron rápidamente que Instagram era una red social personal vibrante e innovadora y una amenaza existencial para el poder monopolístico de Facebook.

La denuncia alega que Facebook inicialmente trató de competir con Instagram por sus méritos mejorando sus propias ofertas, pero Facebook finalmente eligió comprar Instagram en lugar de competir con él. La adquisición de Instagram por parte de Facebook por mil millones de dólares en abril de 2012 supuestamente neutraliza la amenaza directa que representa Instagram y hace que sea más difícil para otro competidor de redes sociales personales ganar escala.

Aproximadamente al mismo tiempo, según la denuncia, Facebook percibió que las aplicaciones de mensajería móvil «exageradas» también representaban una seria amenaza para el poder de monopolio de Facebook. En particular, la denuncia alega que los líderes de Facebook entendieron y temieron que una aplicación de mensajería móvil exitosa podría ingresar al mercado de las redes sociales personales, ya sea agregando nuevas funciones o creando una aplicación independiente de redes sociales personales.

La denuncia alega que, en 2012, WhatsApp se había convertido en el claro «líder de categoría» mundial en mensajería móvil. Nuevamente, según la denuncia, Facebook optó por comprar una amenaza emergente en lugar de competir, y anunció un acuerdo en febrero de 2014 para adquirir WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Supuestamente, la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook neutraliza la perspectiva de que WhatsApp en sí podría amenazar el monopolio de las redes sociales personales de Facebook y asegura que cualquier amenaza futura tendrá más dificultades para ganar escala en la mensajería móvil.

La denuncia también alega que Facebook, durante muchos años, ha impuesto condiciones anticompetitivas al acceso de desarrolladores de software de terceros a interconexiones valiosas a su plataforma, como las interfaces de programación de aplicaciones («API») que permiten que las aplicaciones de los desarrolladores interactúen con Facebook. En particular, Facebook supuestamente ha puesto API clave a disposición de aplicaciones de terceros solo con la condición de que se abstengan de desarrollar funcionalidades competitivas y de conectarse o promover otros servicios de redes sociales.

La denuncia alega que Facebook ha aplicado estas políticas al cortar el acceso a la API para evitar amenazas competitivas percibidas de los servicios de redes sociales personales rivales, aplicaciones de mensajería móvil y otras aplicaciones con funcionalidades sociales. Por ejemplo, en 2013, Twitter lanzó la aplicación Vine, que permitía a los usuarios grabar y compartir segmentos de video cortos. En respuesta, según la denuncia, Facebook cerró la API que le habría permitido a Vine acceder a sus amigos a través de Facebook.

La demanda surge tras una investigación de la División de Aplicación de Tecnología de la FTC , cuyo personal cooperó estrechamente con una coalición de fiscales generales, bajo la coordinación de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.

Los Fiscales Generales participantes incluyen: Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Florida, Guam, Hawai, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont , Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

La votación de la Comisión para autorizar al personal a solicitar una orden judicial permanente y otra reparación equitativa en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Columbia fue 3-2. Los comisionados Noah Joshua Phillips y Christine S. Wilson votaron no.