Eva Rey confirmó que está embrazada y que pensó abortar

A través de una publicación en su perfil de Instagram, la periodista y presentadora española Eva Rey, confirmó que está embarazada, aunque confesó que cuando se enteró pensó en abortar debido a que en sus planes no estaba ser mamá.

La periodista de RCN Televisión señaló que quedó embarazada durante la cuarentena, al advertir que muchas figuras femeninas de la farándula colombiana atraviesan un “baby boom”, y que muchas de ellas “buscaron con ansia y deseo y se embarazaron llenas de dicha grita?ndolo a los cuatro vientos”.

Sin embargo, en su publicación resaltó a las mujeres que quedan embarazadas sin quererlo y sienten que sus vidas “se descomponi?a y nuestros suen?os se ahogaban”.

En la descripción de las fotos que publicó, Eva Rey señaló que el aborto sigue siendo un tabú en la sociedad y que alza la voz por quienes tienen un hijo por obligación, aún más cuando el aborto “no es legal, excepto en tres supuestos, rompo esta lanza por la valenti?a de las que deciden no tenerlo y tambie?n por aquellas que, como yo, al final, decidimos seguir adelante, pero nunca ocultamos la realidad de nuestros pensamientos ni fingimos una alegri?a que no sentimos al enterarnos de nuestro estado”, explicó Rey.

Al referirse a la experiencia de quedar embarazada, Eva muy sinceramente dijo que le daba pereza porque “nunca he querido ser madre”. La comunicadora española aseguró que no tiene plantas, ni mascotas en su casa porque “¡Que? pereza encargarse de un ser vivo!”. Rey siguió explicando que tener un hijo es un gran reto pero que ella, a sus 42 años “-no quiero hijos. Ni responsabilidades. Soy libre. Siempre lo he sido. Y quiero seguir sie?ndolo”, mencionó la presentadora de RCN.

Pese a las declaraciones que para muchos internautas generaron sorpresa, la periodista dijo que tuvo días en los que se sintió abrumada e incluso sintió angustia y no quería ni pararse de la cama de solo pensar en que haría. Según ella, pese a pensar mucho en qué hacer con su bebé tomó una decisión que le cambiaría la vida para siempre.

“Decido no abortar. Y ahi? esta? Li?a… y estoy feliz. He decidido ser mama?”, reveló Eva.

Rey dijo que si se hubiera enfrentado a esta situación en otro momento de su vida su decisión sería totalmente diferente. Sin embargo, recibirá a Lía, como anunció que le pondría a su hija, “con los brazos abiertos y con un mundo lleno de aventuras por delante”.

Rey le mandó un mensaje a su primogénita en la que le dijo que será ella quien decida su siguiente paso “sin miedo a que te juzguen y al que dira?n. Yo me encargare? de eso. Tu papa? tambie?n lo hara?”, agregó la presentadora, quien también se refirió a las posibles críticas que recibiría a partir de sus declaraciones.

“Aunque muchos me critique?is ahora por mis palabras. Y os enfade?is. Y me insultéis. Y muchos de los que deci?ais admirarme y seguirme ahora ya no lo haga?is, porque pasara?. Hoy rompo una lanza por la libertad de todas las mujeres de poder ejercer el derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que decidamos, sean las circunstancias que sean y vivamos la realidad que vivamos”, aseguró la periodista de origen español y que reside en Colombia desde hace algunos años.