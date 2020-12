Disney presenta su última película animada inspirada en Colombia y ambientada con una cumbia

–«La nueva película Encanto de Walt Disney Animation Studios te lleva a Colombia, donde una familia mágica vive en un hogar mágico. Dirigida por Byron Howard y Jared Bush, codirigida y coescrita por Charise Castro Smith, y música escrita por Lin-Manuel Miranda».

Esta es la presentación que ha hecho Disney sobre «Encanto», el filme que tiene como escenario a Colombia, ambientadas con canciones en español e inglés compuestas por Lin-Manuel Miranda, creador del fenómeno de Broadway «Hamilton».

El adelanto de Disney vino acompañado con un mensaje de la empresa donde se contó que la trama principal de la producción se desarrolla en Colombia.

«Este otoño, la nueva película Encanto de Walt Disney Animation Studios te lleva a Colombia, donde una familia mágica vive en un hogar mágico», señala.

Byron Howard («Bolt») y Jared Bush («Zootopia») han dirigido el guion escrito por la cineasta y actriz cubano-estadounidense Charise Castro Smith.

Hasta ahora solo se conocía que Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, estaba trabajando junto a Disney para componer la música de una cinta animada, sin más detalles.

«Estoy colaborando con la gente de ‘Zootopia’ y con Jared Bush, que escribió ‘Moana’ conmigo. Sucede en Colombia, en Latinoamérica. Eso es todo lo que puedo decir antes de que Bob Iger (presidente ejecutivo de Disney) se presente en mi casa», avanzó el músico y actor este verano en una entrevista.

Menos de medio año después, Disney reveló las primeras imágenes de la película en un avance de apenas 30 segundos de duración en el que se ve una casa de estilo colonial repleta de flores y naturaleza, con música animada de fondo.

La canción es ‘Colombia tierra querida’, la versión de la orquesta de Lucho Bermúdez interpretada por Juan Carlos Coronel.

Se observan también mariposas supuestamente inspiradas en «Cien años de Soledad» del desaparecido Nobel colombiano Gabriel García Márquez.

