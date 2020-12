Petro se retiraría de la política si no gana las presidenciales 2022

“Yo si creo que mi ciclo político se agota”, aclaró el líder de Colombia Humana, al señalar que no puede afirmar con total contundencia que acabará su ciclo si pierda la Presidencia.

El senador Gustavo Petro señaló, en una entrevista con Revista Semana, que si no gana las presidenciales de 2022, su carrera política habrá terminado.

“Si me mantengo en el escenario político me haría repetirme y volver al Senado, y yo en el 2010 había dicho que no volvía, y no volví con voluntad propia”, explicó el senador.

Me estoy repitiendo, otra vez hacer debates (…) pero no creo que ese sea mi papel.

A la pregunta de qué hará en caso de que pierda las elecciones de 2022, Petro señaló que se dedicará a los libros y adelantó algunos escritos en los que ya está trabajando, entre ellos, una autobiografía que está escribiendo con el apoyo de Hollman Morris y otra obra sobre economía política.

Gustavo Petro además habló en la entrevista sobre el centro en la política. “Nadie que haya sacado cinco millones de electores en primera vuelta y ocho millones de electores en segunda vuelta está solo”, y agregó “estamos bastante acompañados y muy bien acompañados”.

El congresista también opinó sobre la llegada de Armando Benedetti a su partido político. “La idea es que podamos construir una gran convergencia político social que gane las mayorías del Congreso. El primer round de la campaña presidencial es el Congreso”, dijo Petro.

Así mismo, señaló que el voto que se vaya para él, que cree son cinco millones de sufragantes, vaya por el cambio en el Congreso. “El Congreso hay que cambiarlo sino el Congreso le da un golpe de Estado al presidente (…) si sigue la misma clase política en el Congreso y yo soy el presidente, en tres meses nos dan un golpe de estado”, explicó.

Petro descartó que se esté quedando solo en su partido, pese a que Ángela María Robledo se retiró del partido.

“El Partido Verde recupera a Ángela María Robledo porque ella era militante y yo la sonsaqué. Ahora retornó”. Y predijo que ella sería la candidata presidencial de los verdes en caso de hacer una encuesta: “La ganará. De todas formas, le sirve la campaña de Colombia Humana, fueron ocho millones de votos”, le dijo el político a Semana.

Petro también se refirió al candidato Sergio Fajardo. Aclaró que el escándalo de Hidroituango que lo tiene en la mira de la Contraloría General, el exgobernador de Antioquia es responsable político. “No estoy hablando de penal o disciplinario”. Así mismo dijo que, tiene la puerta abierta al diálogo por si el político de los verdes llega a tener intención de una futura convergencia política. Infobae