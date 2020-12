Policía de Bogotá alerta a la ciudadanía sobre delitos en esta temporada

Los delincuentes estudian a las víctimas para cometer delitos, por ello es importante acatar las recomendaciones que entrega la Policía de Bogotá para no caer en las redes de los antisociales, a la hora de sacar dinero de los cajeros, en los bancos o realizar las compras de Navidad. Según las autoridades en estas épocas se deben fortalecer las medidas de autoprotección.



La coronel Doris Manosalva, jefe de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, habló con Portal Bogotá y señaló que es importante tener en cuenta varias actitudes que pueden evitar los delitos.

“Si estamos en un sector comercial o en un centro comercial siempre nosotros tenemos que visibilizar y darnos cuenta que, así como nosotros podemos ser desprevenidos hay personas que no, ellos están viendo la oportunidad de donde guardas el celular, si haces algún tipo de movimiento en cajeros automáticos si estás pagando con dinero en efectivo en las cajas, si pagas con tarjeta…los ladrones se dedican a observar el comportamiento de la persona que quieren afectar”, señaló.

La oficial de la Policía recomienda que en caso hacer compras en vía pública o en un centro comercial hay que guardar el dinero en lugares seguros, no guardarlo en los bolsillos externos, en caso de guardarlo en el bolso este debe tener un control visual de quien lo porte. “No cargar bolsos grandes, no llenarnos de paquetes”, señaló.

Es mejor evitar las aglomeraciones por razones de bioseguridad pero en caso de que se forme una no se deben cargar con elementos que sean llamativos para las personas. “Por ejemplo, joyas en oro o cosas de valor que llamen la atención, que si se va a usar el celular es mejor hacer uso del manos libres”, afirmó.

Si estás en un banco para retirar dinero, puedes solicitar el acompañamiento de las autoridades. “Si no confías en la persona del banco, lo puedes hacer a través de la línea 123, de tal manera que lleguen los policías plenamente identificados y van a hacer el acompañamiento”, dijo.

Cuando llegues al banco, fíjate en las personas que se encuentran alrededor para evitar la modalidad de marcación, donde colocan un pedazo de papel en la espalda y otra persona le informa al siguiente delincuente para hacer un seguimiento y luego asaltarla.

Asimismo, es importante que los ciudadanos no parqueen en vía pública si van a realizar compras. “Y que no le reciban cosas a la gente en la calle que les ofrecen, que les promocionan, que les dan a que prueben, con ese tipo de cosas se debe tener un poco de desconfianza porque no sabemos qué puedan contener esas cosas que nos puedan dar en la calle, siempre procurar ir con otras personas acompañadas para tener una seguridad personal, no frecuentar lugares oscuros”, dijo.

También advirtió que en el sistema TransMilenio se debe tener control visual de los elementos “No empecemos a llenarnos de cosas que no seamos capaces de mantener y maniobrar por eso la invitación es a hacer las comprar diariamente y no dejar todo para último momento”, finalizó la coronel.