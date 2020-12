Proyecto de Ley de trabajo en casa fue aprobado por comisiones séptimas del Congreso

–En sesión conjunta, las comisiones séptimas del Senado y Cámara de Representantes aprobaron en su totalidad el proyecto de ley que regula el trabajo en casa”.

La subcomisión creada en sesión anterior para estudiar el bloque de artículos que tenían proposiciones que no habían sido avaladas en la ponencia, rindió informe positivo, llegando a un acuerdo para no cambiar la naturaleza del Proyecto pero sí enriquecerlo. Sin embargo, algunas de esas proposiciones no acogidas se dejaron como constancia para así avanzar con el trámite legislativo.

Esta iniciativa, que ahora pasa a último debate en plenarias conjuntas, define y regula el trabajo en casa como un acuerdo en una modalidad de trabajo en la que los empleadores solo podrán enviar a sus empleados a trabajar en casa por tres meses máximo, prorrogables por tres meses más en casos excepcionales, además, establece medidas en el horario, seguridad social, derecho a la desconexión, capacitaciones, salarios, afiliaciones a riesgos laborales, entre otros.

El Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que “Todos los derechos de los trabajadores se respetan, en esta habilitación de ninguna manera se puede violentar o cambiar el contrato de trabajo, y algo muy importante la forma en que se realiza el trabajo en casa, siempre se respetará”.

El senador Richard Aguilar resaltó las bondades del Proyecto en cuanto el uso de las tecnologías, y el auxilio de conectividad que llega hasta dos salarios mínimos, “Ese costo laboral en medio de una situación ocasional no lo podrá asumir la empresa o el empleador, es entregar en vez del auxilio de transporte, el auxilio de conectividad”.Por su parte, el senador Fernando Motoa expresó “En el informe de la subcomisión se tuvieron en cuenta las proposiciones hechas por los senadores, representantes y ponentes donde se hicieron modificaciones en el texto y en la redacción, para poder armonizar la intencionalidad del proyecto”.

Durante el debate, el senador Alberto Castilla expresó su preocupación frente a que “No todos los trabajadores tienen el derecho al subsidio de transporte, porque la misma empresa lo suministra, pero si no se tiene el derecho al auxilio de transporte, como se conmuta el subsidio de transporte con el subsidio a la conectividad” y ante esa situación en el momento de la votación dijo no aprobar el informe de la comisión accidental.

Aun así, con dos votaciones negativas entre Cámara y Senado, fue aprobado por 26 congresistas el Proyecto de Ley que regula el trabajo en casa. (Información Prensa Senado).