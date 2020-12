Los finalistas a mejor jugador de la temporada: Ronaldo, Lewandowski y Messi

–La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) oficializó los tres finalistas nominados para el premio ‘The Best’, que se otorga al mejor jugador de la temporada: el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus); el polaco Robert Lewandowski (Bayern de Múnich) y el argentino Lionel Messi (FC Barcelona), quien se llevó el galardón en 2019.

Ronaldo se proclamó vencedor en las dos primeras ediciones de este premio, en 2016 y 2017, mientras que Lewandowski, máximo goleador de su equipo tanto en Liga de Campeones como en la Bundesliga, podría convertirse por primera vez en el mejor futbolista del mundo.

Algunos aficionados echan en falta en la nómina de finalistas, siempre objeto de polémica, a jugadores que firmaron una gran campaña, como el centrocampista hispano-brasileño Thiago Alcántara, del Bayern de Múnich, o el defensa español Sergio Ramos, capitán del Real Madrid.

En la categoría a mejor entrenador figuran el argentino Marcelo Bielsa, que logró que el Leed United ascendiera a la Premier League tras 16 años, y los alemanes Hans-Dieter Flick y Jürgen Klopp, técnicos del Bayern de Múnich y del Liverpool, respectivamente.

— FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020